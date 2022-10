Basket al via, la Pielle debutta a Montecatini

Il contro alla rovescia è finalmente giunto al termine: sabato sera (ore 21:00) la Unicusano Pielle Livorno inizierà il proprio cammino nel campionato di Serie B Old Wild West ospite della neo promossa Gema Montecatini, che di neo promossa – leggendo i nomi del roster a disposizione di coach Agostino Origlio – ha oggettivamente poco o niente.

Cabina di regia nelle mani di Nicola Savoldelli (classe 1997), playmaker eclettico con talento offensivo da vedere e per questo gran realizzatore; al suo fianco gli under Digno e Neri si dividono lo spot di guardia e ala piccola (soprattutto se Cantagalli non dovesse essere tesserato…), mentre sotto canestro la coppia Duranti-Infante è assolutamente una buona coppia per mezzo di centimetri, tonnellaggio e mani dolci. Dalla panchina escono il capitano Fernando Marengo, la rivelazione dello scorso campionato di C Gold Tommaso Molteni, Paolo Zanini (scuola Don Bosco), Ghiarè e Cellerini, quest’ultimi prodotti del settore giovanile Montecatini Basketball.

In casa Pielle, dopo l’eliminazione in Supercoppa nel derby e numerose amichevoli, c’è grande voglia finalmente di giocare per i 2 punti. Gruppo al completo e pimpante tutta la settimana a disposizione di coach Marco Cardani.

