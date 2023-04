Basket Amatori, Le ForiTempo vincono gara uno

LeForiTempo vincono in terra pisana gara uno e sbaragliano le avversarie vincendo con 7 punti di distacco. Dopo un primo tempo un po’ sotto tono LeForiTempo sono riuscite a rialzare la testa e a portarsi a casa una vittoria importante.

Nonostante l’età, queste giocatrici vecchie glorie della pallacanestro che fu… hanno saputo, complice l’esperienza tenere testa allo sprint delle padrone di casa della PF Pisa che seppur giovanissime non riescono a ribaltare il risultato. Il fallo antisportivo fischiatogli nell’ultimo tempo per una difesa molto al limite innervosisce le pisane che si lasciano travolgere dall’inarrestabile corsa delle livornesi che festeggiano la meritata vittoria.

LeForiTempo dimostrano che lo sport non ha età, la passione per la palla a spicchi e l’amicizia che le lega le ha portate in vetta a questo campionato Uisp, senza scorciatoie. Prossimo incontro Venerdì 28 aprile alle 20,45 tra le mura amiche del PalaCecconi tinto di amaranto per la sfida finale che si prospetta tutta da vivere.

L’invito è quello di andare a sostenere le atlete Livornesi che cercheranno di tenere stretto il vantaggio per esultare nella vittoria finale e portare a Livorno il trofeo amatori Uisp.

In campo: Benigni, Bosi, Bonsignori, Carboni, Frigoli, Giuliani, Michelucci, Petreschi, Giuliani C., Macchi, Profeti, Ultimieri.

