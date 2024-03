Basket Amatori playoff. I campioni della Nuova Vigoni a valanga su VideoEvents.it (86-46)

Sono iniziati i play off nel campionato Amatori di Serie A/1 pallacanestro UISP zona Pisa/Lucca/Livorno, vediamo come sono andate le livornesi.

Nel derby del PalaCecconi pronostico ampiamente rispettato per i campioni in carica della Nuova Vigoni che demoliscono il VideoEvents.it 86 -46 rendendo di fatto una formalità la gara di ritorno che si disputerà in Via Pera Mercoledì alle 21,45 (ricordiamo che la formula è andata e ritorno differenza canestri) mentre i Seagulls si giocheranno tutto a Lucca giovedì alle 21, 30 (Palestra di Sant’ Alessio) contro i lucchesi delle Banane partendo dal +8 (61-53) conquistato in gara 1 alla Gemini.

Sempre giovedì in contemporanea sempre in provincia di Lucca ma a Viareggio al Centro Zappelli di via Paladini l’Athletico MNT in quello che pare il quarto più equilibrato cercherà di ribaltare il -1 (69-70) patito sul terreno amico della Gemini; in caso che chi ha perso all’ andata sia avanti con il solito scarto al ritorno ci sarà il tempo supplementare.

Ricordiamo che chi passa oltre a accedere alle semifinali per il titolo si qualifica alla successiva Fase Regionale.

Per la A/2 era settimana di sosta ma da oggi parte la Poule Promozione che vedrà impegnate ben tre livornesi: l’Accademia Navale, le Scimmie e i Libici.

La formula prevede un girone unico di sei squadre provenienti dai due gironi (oltre a quello labronico quello pisano/lucchese) con però incroci solo con le compagini dell’ altro girone portandosi dietro i risultati conseguiti con quelle del proprio in prima fase.

Alla luce di ciò abbiamo una classifica di partenza che vede in testa l’Accademia Navale unitamente ai pisani della Perla Santa Maria a Monte e ai versiliesi del Forte dei Marmi “A” con sei punti, le Scimmie a quattro punti, i Libici a due e i garfagnini del CEFA Castelnuovo che chiudono a zero.

Si parte stasera con il big match alle 22,30 a Santa Maria a Monte (palestra di Via Usciana località Ponticelli) fra i padroni di casa e i cadetti dell’Accademia Navale i quali vincendo farebbero già un passo decisivo verso le finali Promozione (si qualificano le prime quattro per le due Finalissime) avendo nella peggiore dell ipotesi la quinta a quattro punti con il confronto diretto favorevole.

Mercoledì tocca ai Libici andare in casa dell’ altra capolista Forte dei Marmi “A” (ore 20,45 Palestra “Guidi” in via Ignazio da Carrara) cercando due punti fondamentali per tenersi aperta la porta qualificazione mentre le Scimmie Giovedì sera alle 21,45 andranno di scena al Palasport di Castelnuovo Garfagnana per conquistare una vittoria che di fatto estrometterebbe già i padroni di casa dai primi quattro posti.

È in partenza anche la Coppa di Lega per le squadre non qualificate ai Play Off sia di A/1 che di A/2; Steelworkers Piombino testa di serie già qualificati di diritto mentre le altre livornesi dovranno affrontare il turno preliminare sempre con la formula andata e ritorno differenza canestri.

Partono stasera alle 21 gli Stagno Bullfrogs sul parquet amico di Fauglia contro il Forte dei Marmi “B” mentre la Fortezza Livorno sarà a Casciana Terme Giovedì alle 21,30 contro Perignano, prossima settimana ritorno a campi invertiti.

