Basket Amatori Uisp. Nuova Vigoni alle Final Four, Studio Ge.Ca. guadagna gara 3

Nella serata di mercoledì 22 marzo si sono disputate le gare di ritorno che vedevano impegnate le due squadre livornesi dei playoff del campionato Amatori Uisp di basket della zona Pisa/Lucca/Livorno.

La Nuova Vigoni Livorno espugna Casciana Terme con un inequivocabile 70 -40 e chiude la serie mantenendo l’imbattibilità stagionale (14 vittorie su altrettanti incontri) accedendo alle Final Four che si terranno proprio nella città termale dal 3 al 6 Aprile dove, lunedì 3, affronterà la vincente della serie fra Bellaria Pontedera e Pisa Alive (Gara 2 venerdì a Pisa serie 1-0 per il Bellaria) e alla successiva fase Regionale.

Sì guadagna invece gara 3 lo Studio Ge.Ca. che, sul parquet casalingo della Gemini, ha regolato i lucchesi delle Banane per 68-57 dopo la sconfitta in gara 1.

I “Gabbiani” livornesi adesso si giocheranno giovedì 30 alle 21, 45 nella città delle Mura alla Palestra di Sant’Alessio il pass per le Final Four e la fase Regionale; in caso di vittoria giocheranno come detto a Casciana Terme martedì 4 con chi la spunterà nella serie fra Mauritani Pontedera e Zavrano Pisa (Gara 2 stasera nella città della Torre pendente serie 1-0 per i Mauritani).

Da segnalare anche nel Campionato Regionale Femminile che le labroniche delle Foritempo dopo la vittoria esterna dell’andata hanno battuto anche sul parquet casalingo di via Cecconi per 45 – 35 la Fornace Valdera accedendo alla finalissima che le vedrà affrontare in doppio confronto con differenza canestri la vincente della serie tra Nico Ponte Buggianese e PF Pisa che venerdì 31 Marzo a Pisa giocheranno il ritorno con le pisane favorite vista la vittoria in terra pistoiese per 47 – 34.

