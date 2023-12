Basket, Campionato Uisp: la Nuova Vigoni si laurea campione d’inverno

La Nuova Vigoni Livorno si laurea campione d'inverno mantenendo l'imbattibilità battendo a domicilio il Pisa Alive per 72 -53

Settimana negativa nella serie A/1 del Campionato Amatori Basket UISP Pisa/Lucca/Livorno per le squadre labroniche; se infatti la Nuova Vigoni Livorno si laurea campione d’inverno mantenendo l’imbattibilità battendo a domicilio il Pisa Alive per 72 – 53 purtroppo i Seagulls Livorno escono sconfitti a Viareggio dai Dolphins per 65 – 62 dopo un supplementare venendo agganciati al secondo posto dagli stessi viareggini e potenzialmente anche dal Piero Can’t team Pontedera che vero che ha due punti in meno ma con una gara da recuperare; Pireo Can’t Team che ha sconfitto in casa propria un’altra livornese, l’Athletico MNT che, arrivato in Valdera con soli sette elementi disponibili, ha comunque giocato una buona gara soccombendo solo di 7 punti (61 – 54).Comunque la squadra di Todaro contando anche sul recupero degli infortunati cercherà di migliorare la propria posizione in ottica play-off essendo abbastanza tranquilla a metà classifica

Sconfitta pure la quarta livornese, il VideoEvents.it, che sul parquet casalingo di via Cecconi cede alle Banane Lucca per 57 -62; settima sconfitta in nove partite per i ragazzi di Benetti che a questo punto si devono guardare seriamente alle spalle dato che la retrocessione è a solo due punti, con l’ultima piazza occupata a pari merito dai pisani dello Zavrano e dalla polisportiva Casciana Terme.

Per il prossimo turno derby mercoledì in via Cecconi fra VideoEvents.it e Nuova Vigoni alle 21,45 con il pronostico ovviamente tutto dalla parte degli ospiti, mentre i Seagulls saranno di scena giovedì alla Palestra del Liceo Buonarroti di Pisa alle 21, 30 con la pericolante Zavrano: giocherà invece nel 2024 l’Athletico MNT Livorno che si è visto rinviare a tale data la gara che doveva disputare giovedì a Viareggio con i Dolphins a causa dell’indisponibilità dell’impianto viareggino.

Per la Serie A/2 nel girone con le squadre della provincia di Livorno continua la sua marcia l’Accademia Navale che batte gli orgogliosi Libici con molti assenti a casa loro 62 – 49, vittoria esterna per la Fortezza Livorno che espugna Montescudaio per 51 -42 salendo al terzo posto in graduatoria dietro appunto all’Accademia Navale e agli Steelworkers Piombino che battono nella città dell’acciaio gli Stagno Bullfrogs per 75 – 48; non si è disputato il match di Volterra fra i padroni di casa e le Scimmie Livorno per impossibilità di copertura arbitrale.

La classifica vede come detto Accademia Navale e Piombino prime a pari merito (ma i cadetti devono recuperare una partita) segue la Fortezza con a ridosso i Libici che però hanno ben due gare da recuperare così come le Scimmie che hanno 3 vittorie in sei partite.; ancora senza vittorie gli Stagno Bullfrogs.

Nel prossimo turno match importante in chiave Poule Promozione alle 22 in via Pera fra Scimmie e Steelworkers Piombino, mentre mercoledì l’Accademia Navale riceve alle 21 gli Stagno Bullfrogs, si disputerà invece a fine regular season causa indisponibilità della palestra il match fra Libici e Fortezza.

Condividi:

Riproduzione riservata ©