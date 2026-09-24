Basket. “Dillo a Boncio” riparte: nuova stagione, nuovo studio e una finestra sull’Eurolega

Torna “Dillo a Boncio”, il primo podcast dedicato al basket livornese, pronto a inaugurare la sua terza stagione con una veste rinnovata, una nuova location e tanti contenuti in più

Riparte “Dillo a Boncio”, il primo podcast dedicato al basket livornese, giunto ormai alla sua terza stagione. Un progetto che, stagione dopo stagione, è cresciuto mantenendo ben saldi alcuni punti di riferimento, ma che quest’anno si presenta con diverse novità.

Alla regia viene confermato Cosimo Rubini, mentre la parte grafica continuerà a essere curata da Edoardo D’Attilio, in arte Edographics. Il suo contributo ha già permesso al podcast di compiere un importante salto di qualità dal punto di vista visivo e, anche per questa nuova stagione, porterà uno stile ancora più moderno, fresco e facilmente riconoscibile.

La prima novità riguarda la location. Se nelle prime stagioni le registrazioni avvenivano in un semplice salotto di casa, adesso “Dillo a Boncio” può contare su una stanza interamente dedicata al basket, arredata a tema e trasformata a tutti gli effetti in uno studio podcast. Un ambiente pensato per dare al progetto una dimensione ancora più strutturata e professionale.

La seconda novità, e probabilmente quella più importante, è l’arrivo di contenuti dedicati all’Eurolega. Grazie alla collaborazione con Niccolò Rossi, che lavora come CRM Manager presso gli studi dell’Eurolega a Barcellona, sarà possibile approfondire il mondo della massima competizione europea attraverso notizie, curiosità, retroscena e contenuti esclusivi. In questo percorso darà il proprio contributo anche Luca Biliotti, amico storico e grande appassionato di basket.

A completare le novità c’è l’ingresso nello staff di Daniele Innocenti. Amico di lunga data e grande appassionato di pallacanestro, dopo molti anni trascorsi a Milano nel settore bancario è tornato a Livorno e sarà una figura importante per la crescita del progetto, contribuendo a 360 gradi all’organizzazione e allo sviluppo del podcast.

Alla base di tutto, però, resta la stessa passione che ha accompagnato “Dillo a Boncio” fin dall’inizio. L’obiettivo è racchiuso nelle parole di chi il progetto lo porta avanti: “Chi ci conosce lo sa: facciamo tutto questo perché amiamo il basket e ci divertiamo a condividerlo”.

I nuovi episodi di “Dillo a Boncio” saranno disponibili ogni settimana sul canale YouTube “Dillo a Boncio”. Un appuntamento rivolto a tutti gli amanti della palla a spicchi, con il basket livornese ancora una volta protagonista tra passione, energia, curiosità e voglia di raccontare il mondo della pallacanestro.

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