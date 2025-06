Basket, il Jolly Acli basket annuncia l’arrivo dell’ala Sara Rinaldi

Classe 2006, ala, Sara Rinaldi arriva con entusiasmo e grande motivazione, pronta a mettersi a disposizione della squadra e a ritrovare continuità dopo una stagione condizionata da un infortunio

Classe 2006, ala, Sara Rinaldi arriva con entusiasmo e grande motivazione, pronta a mettersi a disposizione della squadra e a ritrovare continuità dopo una stagione condizionata da un infortunio.

“Livorno – dice – è stata la mia prima scelta: il progetto mi ha convinta fin da subito. L’ambiente mi ha trasmesso sensazioni molto positive e nelle prime chiamate con ho capito che era il posto giusto per me”

Cresciuta nel vivaio del Costone Siena, Rinaldi ha completato tutto il percorso giovanile nella società senese, con cui ha disputato anche tre stagioni in Serie B, dal 2021 al 2024. Nella scorsa annata ha vestito la maglia di San Giovanni Valdarno, facendo il suo debutto nella categoria superiore.

Ora è pronta per affrontare il suo secondo anno a questo livello, con un obiettivo chiaro:

“Vengo da un’annata difficile, segnata da un lungo infortunio che mi ha tolto la continuità che cercavo. Ma proprio per questo sono ancora più determinata: voglio ritagliarmi il mio spazio, mettere in mostra le mie qualità e contribuire alla crescita del gruppo. È arrivato il momento di dimostrare quello che valgo.”

Sara si unisce a una squadra ambiziosa e a una città che vive di pallacanestro:

“Sono felice di essere a Livorno – conclude-, una piazza storica che ha il basket nel sangue. Entrare a far parte di una realtà solida e seria come il Jolly è per me un grande stimolo. Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne e iniziare a lavorare tutte insieme per raggiungere i nostri obiettivi”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©