Basket. Il ruggito del Bieffe U15: una vittoria che significa essere tra le prime 12 d’Italia

Dopo un pizzico di rammarico per la sconfitta contro le lupe di San Martino le biancorosse hanno saputo rialzare subito la testa, sfoderando un'altra grande prestazione. Il Bieffe chiude il girone al secondo posto ed è di diritto nelle prime 12 squadre d’Italia guadagnandosi così l'accesso agli spareggi per accedere ai quarti di finale. L’avversario di oggi sarà Basket Roma, arrivato terzo nel suo girone di qualificazione

Non tarda ad arrivare la reazione delle Under 15 Bieffe impegnate nelle Finali Nazionali di Umbertide e Città di Castello. Dopo un pizzico di rammarico per la sconfitta contro le lupe di San Martino le biancorosse hanno saputo rialzare subito la testa, sfoderando un’altra grande prestazione contro il Basket San Lazzaro nell’ultima partita del girone di qualificazione, finita 55 a 68 per le labroniche. Scese in campo unite e compatte, consapevoli che arrivate a questo punto ogni partita è una battaglia lunga 40 minuti, queste ragazze sono rimaste attaccate alla partita dall’inizio alla fine, senza perdere la testa nei momenti di difficoltà o nei tentativi di ritorno delle avversarie.

I primi venti minuti infatti regna un sostanziale equilibrio, la posta in palio è comunque alta per entrambe le squadre che in base al risultato della partita potrebbero ancora arrivare da prime a quarte. Un primo mini break lo piazzano proprio le labroniche a metà del secondo quarto portandosi sul più 9 che negli ultimi minuti si accorcia fino al più 4 della pausa lunga. Alla ripresa poi esce tutta la determinazione delle biancorosse che con soli 3 punti concessi alle avversarie accumulano ben 15 lunghezze di vantaggio prima degli ultimi 10 in cui sono bravissime ad amministrare e gestire con intelligenza fino alla fine.

Continua a stupirci quindi questo gruppo, che non ne vuole sapere di mollare, ma ha solo voglia di continuare a sognare e soprattutto di giocare divertendosi il più a lungo possibile. Complice la vittoria di San Martino di Lupari su Trieste, il Bieffe chiude il girone al secondo posto ed è di diritto nelle prime 12 squadre d’Italia guadagnandosi così l’accesso agli spareggi per accedere ai quarti di finale. L’avversario di oggi sarà Basket Roma, arrivato terzo nel suo girone di qualificazione.

