Il basket 3×3 conquista Livorno. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno torna, anche per il 2022, il torneo della “nuova pallacanestro” organizzato da Livorno 3×3 negli spazi del Villaggio sportivo Oltremare. Oltre un mese, dal 29 giugno al 31 luglio, di appuntamenti rivolti ad entrambi i sessi e dedicati alle sfide open, esordienti ed under da 13 a 18. “L’idea è quella di promuovere, in una città che ama molto la palla a spicchi, anche il movimento del basket 3×3 – dice il coordinatore Andrea Armillei – Uno sport riconosciuto anche a livello olimpico che vorremmo portare avanti per tutta la durata dell’anno. Un torneo a cui possono partecipare tutti e che già l’anno scorso ci ha riservato delle grandi soddisfazioni sia a livello di numeri, che di provenienza geografica”. Per le iscrizioni, già aperte, sarà sufficiente inviare un messaggio ai canali social di Livorno 3×3 oppure telefonare al numero 347/326.28.04. In alternativa potrà essere utilizzata la piattaforma Fiba 3×3, che offrirà la possibilità di registrarsi e di tenere quindi in memoria il proprio punteggio, costantemente aggiornato attraverso un profilo visibile su scala globale. “Saranno presenti, esattamente come lo scorso anno, due tornei per ogni categoria – spiega l’altro coordinatore Lorenzo Maltinti – Chi vince le singole giornate avrà accesso alle finali che faranno parte del circuito Streetgames in programma il 29, 30 e 31 luglio negli spazi della Rotonda d’Ardenza”. “Una collaborazione che coinvolge il villaggio sportivo Oltremare ma soprattutto Livorno 3×3 – commenta Michele Belletti, fondatore di Streetgames – Un partner ufficiale di tappa che si occuperà di seguire la parte del basket 3×3 sia maschile che femminile portando a giocare sul campo tutti i vincitori della ampia e ricca programmazione offerta dal progetto”. Alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa sono presenti anche il giocatore di pallacanestro Alessio Iardella e il coordinatore del Villaggio sportivo Oltremare Francesco Vullo. “Oltremare è il contenitore di tante realtà sportive, tra cui quella del basket 3×3, sede permanente di uno sport che vuole diventare movimento e non evento occasionale” precisa Vullo. “Un’organizzazione per la quale ho visto davvero tanto tanto lavoro – aggiunge Iardella – E allo stesso tempo tanta passione e voglia di fare. Una cosa di cui Livorno ha bisogno”.