Basket in carrozzina: Sofia nominata atleta di interesse nazionale

Si chiama Sofia Gagliardo Guerrieri ed ha solo 14 anni. L'atleta ora dovrà partecipare, se convocata, ai raduni nazionali ed eventualmente, se chiamata, agli incontri che la nazionale femminile di basket in carrozzina disputerà

La TDS-Toscana Disabili Sport comunica che in data 28 gennaio il consiglio nazionale della FIPIC (Federazione Italiana Pallacanestro In Carrozzina) ha nominato l’atleta Sofia Gagliardo Gurrieri (nella foto di Andrea Dani) “Atleta di interesse nazionale”.

Un grande onore per l’atleta ma anche per la TDS che l’ha fatta crescere e l’ha formata alla disciplina. Sofia infatti, che ha appena 14 anni, è una tra i primi atleti che ha cominciato ad allenarsi al basket nella TDS sin da quando di anni ne aveva appena 9.

“Questo – afferma il presidente Maurizio Melis che è anche il coach della squadra – è uno di quei risultati di cui vorrei si rendessero conto tutti quelli che ci hanno aiutato nel corso degli anni. Ecco dove vanno a finire i soldi che ci vengono donati! Questa ragazza è la palese dimostrazione che il lavoro che svolgiamo, proprio perché lo svolgiamo con serietà e competenza, dà dei frutti concreti. Questa è una ragazza che a 9 anni quasi aveva rinunciato a praticare sport, perché la sua disabilità le poneva degli ostacoli per salire al livello dei suoi pari età normodotati e quindi veniva regolarmente scartata.

Invece oggi questo grande riconoscimento che si aggiunge ai grandissimi risultati che la stessa Sofia ha raggiunto nel nuoto, dove è vice campionessa italiana in varie specialità, dietro solo ad atlete che hanno conquistato l’oro nelle ultime Paralimpiadi, e ad oggi detiene ben 7 record italiani di categoria. Questo penso sia il miglior ringraziamento per tutti quelli che hanno contribuito per sostenere la causa, non ultima la donazione frutto del derby Libertas-Pielle“.

“Siamo sicuri che Sofia – conclude Melis – terrà sempre in alto con orgoglio la bandiera amaranto in Italia e all’estero”.