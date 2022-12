Basket. La Libertas prova a rialzare la testa contro Piombino

Appuntamento alle 18 di domenica 11 dicembre al PalaMacchia. Biglietti a 1 euro per i minorenni. Gli avversari sono reduci da 4 vittorie consecutive

Archiviato il derby dell’Immacolata scivolato via dalle mani amaranto proprio sul più bello, la Libertas è già carica per tuffarsi nel clima campionato. Il calendario propone ai ragazzi di Andreazza una sfida molto complicata. Domenica 11 dicembre al PalaMacchia (palla a due alle 18, arbitri Barbieri e Spinelli di Roma) è infatti in arrivo la Solbat Piombino, reduce da quattro vittorie consecutive e in assoluta fiducia.

Gli amaranto dovranno stringere i denti perché quello contro Basket Golfo è il terzo impegno in una settimana che li ha visti confrontarsi con le fortissime Vigevano e Pielle. Da tener d’occhio Mattia Venucci e Fabrizio Piccone. Sarà un piacere rivedere l’ex Dario Mazzantini, alla Libertas l’anno scorso, che alla corte di coach Cagnazzo ha sostituito il fratello maggiore Saverio passato a Legnano.

Per la Libertas sarà determinante abbassare le percentuali realizzative di Piombino che se entra in gas diventa irresistibile. Serve una partita di grande attenzione sacrificio, con la mente sgombra dai fantasmi di quanto accaduto l’8 dicembre.

Biglietti – Siete minorenni? Siete nati dopo l’11 dicembre 2004? Libertas-Piombino: biglietto ad 1 euro. Biglietteria aperta domenica 11 dicembre dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 prima della partita al botteghino del PalaMacchia.

