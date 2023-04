Basket, la Nuova Vigoni conquista la finalissima Interprovinciale Uips

Questo il tabellino dei "Castori" livornesi: Iardella 9, Salemmi, Marovelli 8, Quarta, Dugini, Volpi 3, Ficini 4, Manetti 7, Virgili, Benini 9, Scardino 9, Checchi 7. Allenatore: Iardella

La Nuova Vigoni Livorno battendo ieri sera la Bellaria Pontedera per 56 – 45 sul neutro di Casciana Terme accede alla Finale Interprovinciale del Campionato Amatori di Basket Uisp della zona Pisa-Lucca-Livorno dove affronterà, sempre sul parquet della città termale, giovedì alle 21, 30 la vincente fra gli altri pontederesi dei Mauritani e le Banane Lucca che si incroceranno stasera.

Come si evince dal punteggio la partita non è stata bella ma agonisticamente intensa con due squadre che per 35 minuti sono state punto a punto; i livornesi non riuscivano a trovare buone percentuali ma hanno avuto il merito di non mollare in difesa tenendo il Bellaria sotto i 50 punti realizzati e di giocare di squadra (nessun giocatore in doppia cifra ma tanti che hanno portato il loro mattoncino) prendendo il largo negli ultimi 5 minuti con due triple di Benini e Scardino.

Ora come detto attendono di sapere il loro avversario, sperando di chiudere in bellezza questa Prima Fase Interprovinciale che a oggi li vede imbattuti (15 vittorie in altrettanti incontri) in attesa di dire la propria nella Seconda Fase Regionale.

