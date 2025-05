Basket. Le “bimbe” del Bieffe U15 sono tra le migliori 12 d’Italia

“Finisce” tra le 12 migliori d’Italia il cammino meraviglioso del team del Bieffe Under 15. Dopo un ottimo girone concluso con il secondo posto alle spalle di Lupe San Martino, la qualificazione ai quarti passa dallo spareggio con le ragazze del Basket Roma.

Partita di un certo peso ed importanza per tutte, chi vince resta in Umbria, chi perde torna a casa. Tanto nervosissimo dunque, che sicuramente condiziona la gara ma nonostante questo, con grande cuore e determinazione riusciamo prima a recuperare e poi a mettere la testa avanti sul più 10.

Purtroppo nell’ultimo quarto finiscono forse un po’ di energie, e si vede la mancanza ancora di esperienza, e di quella consapevolezza tale da consentire di non perdere la testa, e non riusciamo ad arginare la rimonta di Roma e chiudiamo sotto di 4 lunghezze.

Ma a queste “bimbe” vanno solo applausi e complimenti. Hanno provato ogni giorno a superare loro stesse, si sono battute con avversari provenienti da tutt’altre realtà, e lo hanno fatto con grande personalità e cuore onorando al meglio la società e i loro valori. Hanno dimostrato che il lavoro paga, e soprattutto che il percorso intrapreso è quello giusto.

Adesso forse ancora un po’ di rammarico, ma tra qualche giorno smaltirà la delusione si guarderanno indietro guardando da dove sono partite, e si renderanno conto del meraviglioso viaggio che hanno fatto, che è poi quello conta e soprattutto quello che resta. La loro crescita e la scoperta di quanto possono ancora fare e quanto hanno ancora da dire. Bravissime tutte.

