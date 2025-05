Basket, le U15 del Bieffe Livorno alle Finali Nazionali

Il momento è arrivato, le ragazze dell’Under 15 Bieffe Livorno hanno iniziato l’avventura delle Finali Nazionali. Arrivate a Città di Castello, domenica 18 maggio si sono aperte ufficialmente le danze con la cerimonia di apertura e presentazione di tutte le 16 finaliste. Da oggi, lunedì 19, si inizia a far sul serio con la prima palla a due e i primi confronti sportivi. Le nostre ragazze sono state inserite nel girone B insieme a San Martini di Lupari, San Lazzaro e Futurosa Trieste, che sarà proprio la prima avversaria delle biancorosse.

Essere tra le 16 migliore d’Italia è un risultato che riempie di orgoglio queste ragazze. L’entusiasmo è alle stelle, sia da parte loro che della società. Non manca certo la voglia di stupire, di far bene, e di dare tutto, e soprattutto di divertirsi nel farlo, e tornare a casa ancora più contente e soddisfatte.

Un traguardo importante, guadagnato sul campo, dopo un anno di lavoro e di crescita importante, singola e di squadra. Questa è la ciliegina sulla torta che ripaga dell’impegno e della costanza di queste “bimbe”. Che le danze quindi abbiano inizio, e in bocca al lupo al Bieffe Livorno.

