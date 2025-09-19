Basket, l’Us Livorno trionfa al Trofeo Livorno-Memorial Silvio Gatto

L’US Livorno si è aggiudicata la 30ª edizione del Trofeo Livorno – Memorial Silvio Gatto, superando in finale i rivali cittadini del Don Bosco con il punteggio di 84-77. La due giorni di grande basket al PalaCosmelli ha visto la formazione di Luca Angella imporsi grazie a un gioco corale e a una solida organizzazione in campo.

Dopo il successo in semifinale contro il Sei Rose Rosignano, i ragazzi guidati da coach Luca Angella hanno completato il loro percorso con una prestazione brillante nel derby, dimostrando ritmo, intensità e carattere. Protagonista assoluto Lorenzo Bruno, nominato MVP del torneo per i suoi 20 punti e la capacità di guidare la squadra nei momenti decisivi. Determinante anche Lorenzo Baggiani, autore di 17 punti e punto di riferimento nell’attacco amaranto.

Nel Don Bosco si è messo in luce Lemmi, miglior marcatore dei suoi con 20 punti, ben affiancato da Lamperi (16) e Regoli (10).

Al termine della gara, coach Angella ha commentato con soddisfazione: “Vincere un derby regala sempre emozioni forti, soprattutto a pochi giorni dall’inizio del campionato. Ci sono ancora aspetti su cui lavorare, ma l’atteggiamento e la concentrazione visti oggi rappresentano un’ottima base di partenza. Ora ci attende una settimana intensa per prepararci all’esordio casalingo in campionato di sabato 27 settembre contro una delle formazioni più attrezzate: la Pallacanestro Agliana”.

Nella finale per il terzo posto, il San Vincenzo ha superato il Sei Rose Rosignano con il punteggio di 77-66.

Tra i premi individuali, oltre a Lorenzo Bruno come MVP, sono stati premiati Lorenzo Pistillo (San Vincenzo), top scorer del torneo, e Pietro Simonetti (US Livorno), miglior tiratore da tre punti.

L’organizzazione, curata con precisione dalla società del presidente Paolo Vullo, ha confermato ancora una volta il valore e la tradizione di un appuntamento storico per la città di Livorno.

I protagonisti della finale

US Livorno: Pantosti (12), Baggiani (17), Costaglione (5), Bruno (20), Mori (13), Simonetti (8), Serra (4), Bernini (5), Ramacciotti, Carracoi, Valvieri e Panichi. All Angella

Don Bosco: Lemmi (20), Lamperi (16), Regoli (10), Pacitto (8), Marinari (7), Casini (7), Preziuso (5), Deliallisi (4), Bresinski, Garibotto, Tognoni e Sciacol. All. Di Manno.

