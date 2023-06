Basket. Pistolesi nuovo head coach della Fides Livorno

Il profilo del nuovo coach si sposa perfettamente con le esigenze del club che, da matricola, affronterà con ambizione di ben figurare l'avventura della prossima stagione

La Fides Pallacanestro Livorno comunica di aver raggiunto un accordo con Marco Pistolesi, per il ruolo di capo allenatore per la prossima stagione. L’esperienza di Coach Pistolesi sarà necessaria per guidare la rinnovata compagine livornese nel prossimo campionato di C Unica.

Il profilo del nuovo coach si sposa perfettamente con le esigenze del club che, da matricola, affronterà con ambizione di ben figurare l’avventura della prossima stagione che sarà, causa la riforma dei campionati, l’ultimo atto della C Toscana.

