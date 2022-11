Basket, scatta l’ora del derby al Modigliani Forum. Biglietti in vendita

La Università Niccolò Cusano Pielle Livorno comunica che i biglietti per il derby dell’8 dicembre al Modigliani Forum (ore 18) sono in vendita alla palestra del Liceo Cecioni (PalaCecioni in via Zola, 6), da mercoledì 30 novembre fino a venerdì 2 dicembre con orario 17:00-19:00.

PREZZI:

Tribunette Laterali Intero € 18,00

Tribunette Laterali Ridotto (Under 25, Over 65 e abbonato U.S. Livorno 1915) € 15,00

Curva Sud, Curva Nord, Tribuna Est, Tribuna Ovest Intero – € 12,00

Curva Sud, Curva Nord, Tribuna Est, Tribuna Ovest Ridotto (Under 25, Over 65 e abbonato U.S. Livorno 1915) € 9,00

Curva Sud, Curva Nord, Tribuna Est, Tribuna Ovest Ridotto Under 12 € 1,00

Curva Sud, Curva Nord, Tribuna Est, Tribuna Ovest Ridotto Genitori Tesserati Pielle € 9,00

* RIDOTTO: Under 25, Over 65 e abbonati U.S. Livorno 1915

I biglietti esclusivamente interi potranno essere acquistati anche nelle ricevitorie convenzionate Vivaticket:

– Bar…celona (via Piemonte, 40 – Livorno)

– Chiosco Livorno – Centro Commerciale Fonti del Corallo (via Graziani, 6 – Livorno)

– Cisternone Tabacchi (piazza del Cisternone, 2 – Livorno)

– Ricevitoria TotoTerzo (piazza Mazzini, 81 – Livorno)

– Tabaccheria Busti (via Salvestri, 76 – Livorno)

– Tabaccheria Mantellassi (via Grande, 25 – Livorno)

– Tabaccheria Vicari (via Roma, 133 – Livorno)

Oppure ONLINE al seguente link:

BIGLIETTI: https://www.vivaticket.com/…/unicusano-pielle…/198635

Il servizio di biglietteria, ovviamente, sarà disponibile anche sabato 3 dicembre alla Concessionaria Romei (viale Ippolito Nievo, 46) con orario 10:30-13:30 e successivamente nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì con luoghi e date ancora da definire.

ABBONAMENTO STAGIONALE PIELLE VALIDO

Per info: 3485475898 – 0586401355

