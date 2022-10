Basket, serie B. La Libertas fa 3 su 3 e vola in classifica

Note positive – oltre alla classifica – l’attacco atomico. Da rivedere la difesa. 90 punti concessi sono davvero tanti anche se i 51 incassati negli ultimi 20’ sono arrivati a risultato praticamente acquisito

Tre su tre. La Libertas rispetta il pronostico e contro i giovani di Robur et Fides Varese vince in scioltezza dopo aver abbattuto il muro dei 100 punti (102-90 il punteggio finale).

La partita vera è durata pochissimi minuti: giusto il tempo concesso a Varese per scattare dai blocchi di partenza in modo più pronto (0-4). Poi però gli amaranto hanno preso in mano l’inerzia e hanno allungato grazie alle ottime percentuali nel tiro da 2. Varese però, trascinata da un super Trentini, non si è mai data per vinta. Lo scossone, quello vero, a cavallo tra il secondo e il terzo quarto l’ha dato Andrea Saccaggi con una serie di triple che hanno spaccato la partita. All’intervallo lungo amaranto sul +20 con la bellezza di 59 punti segnati.

Equilibrio – ma a risultato ormai acquisito – nel terzo quarto prima che la Libertas allentasse la valvola della concentrazione negli ultimi 10’ che hanno consentito agli ospiti di limare il gap. Note positive – oltre alla classifica – l’attacco atomico. Da rivedere la difesa. 90 punti concessi sono davvero tanti anche se i 51 incassati negli ultimi 20’ sono arrivati a risultato praticamente acquisito.

IL TABELLINO DI LIBERTAS-VARESE 102-90

Maurelli Group Libertas Livorno: Andrea Sipala 20 (4/7, 3/9), Andrea Saccaggi 20 (3/4, 4/5), Jacopo Lucarelli 18 (6/8, 1/3), Francesco Fratto 16 (8/8, 0/2), Antonello Ricci 12 (3/6, 0/1), Andrea Bargnesi 9 (3/5, 1/1), Gianni Mancini 6 (3/6, 0/3), Francesco Forti 1 (0/0, 0/1), Tommaso Bruci 0 (0/1, 0/2), Gianluca Lemmi 0 (0/0, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0), Tommaso Fantoni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 17 – Rimbalzi: 33 7 + 26 (Francesco Fratto 7) – Assist: 16 (Jacopo Lucarelli, Andrea Bargnesi 4)

Campus Varese: Giorgio Trentini 28 (5/9, 5/8), Wei Zhao 22 (4/6, 3/5), Marco Allegretti 14 (4/5, 1/3), Joseph jonathan Blair 11 (4/8, 1/6), Riccardo Golino 6 (0/1, 2/3), Matteo Macchi 3 (0/0, 1/4), Claudio Carita 2 (1/1, 0/1), Matteo Tapparo 2 (0/2, 0/2), Kevin Caccia 2 (1/1, 0/1), Riccardo Bortoli 0 (0/0, 0/0), N’guessan elisee Assui 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 16 – Rimbalzi: 29 5 + 24 (Marco Allegretti 9) – Assist: 17 (Joseph jonathan Blair 9)

