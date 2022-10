Basket serie B. La Pielle vince il derby con Piombino (82-73)

Doppia-doppia per Andrea Lo Biondo (12+11) e match di grande sostanza anche Diouf e Lenti, autori rispettivamente di 14 e 15 punti (41 in totale dei lunghi piellini). Prossimo impegno, tostissimo, sul parquet di Montecatini sponda Herons

Cinque elementi in doppia cifra, davanti ad oltre 1000 spettatori, e secondo sigillo stagionale per la Unicusano Pielle Livorno: la squadra di coach Marco Cardani, grazie ad un primo tempino strepitoso (31-13), si è sbarazzata di un Golfo Piombino mai domo e trascinato fino al -4 dalle giocate balistiche di Mattia Venucci e Fabrizio Piccone. A quel punto due difese e tanta intensità, che nella seconda metà partita era mancata, hanno permesso a Piazza e compagni di portare a casa un successo prezioso. Doppia-doppia per Andrea Lo Biondo (12+11) e match di grande sostanza anche Diouf e Lenti, autori rispettivamente di 14 e 15 punti (41 in totale dei lunghi piellini). Prossimo impegno, tostissimo, sul parquet di Montecatini sponda Herons.

Unicusano Pielle Livorno-Solbat Piombino: 82-73

UNICUSANO: Loschi 10, Piazza 14, Lenti 15, Rubbini 6, Lo Biondo 12, Paoli, Di Sacco, Cristofani ne, Dadomo ne, Campori 9, Almansi 2, Diouf 14. All. Cardani.

SOLBAT: Tintori 2, Venucci 19, Bianchi 1, Tiberti 12, De Zardo 5, Azzaro, Mazzantini, Rossato, Pedroni 7, Piccone 29. All. Cagnazzo.

Arbitri: Luchi e Buoncristiani di Prato

Parziali: 31-13, 13-15, 23-21, 15-24

