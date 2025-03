Basket, Stolfi in nazionale over 40

Foto in pagina gentilmente fornite dall'Ufficio Stampa Libertas Liburnia

È motivo di orgoglio e soddisfazione, per la Libertas Liburnia, vedere un proprio giocatore, Jacopo Stolfi (guardia, classe 1985), con la maglia della nazionale over 40. Il talentuoso esterno, classe ‘85, è cestisticamente nato e cresciuto proprio con la canotta gialloblù della Libertas Liburnia, con la quale ha effettuato tutto il percorso giovanile per poi raggiungere categorie importati. Di tutto rispetto i numerosi traguardi tagliati da Stolfi in carriera. La convocazione è giunta in vista di uno dei raduni che accompagnerà la nazionale italiana verso i mondiali di categoria in programma Svizzera a fine giugno.

