Basket, torna il Trofeo Città di Livorno: 14ª edizione dedicata a Silvio Gatto

Nel 31° anno della presidenza di Paolo Vullo, l’Unione Sportiva Livorno Basket rinnova la tradizione organizzando la trentesima edizione del quadrangolare di basket Trofeo Città di Livorno, ormai appuntamento fisso del pre-campionato cestistico cittadino.

Nato nel 1994 su iniziativa dei dirigenti dell’U.S. Livorno Basket, il Trofeo ha rappresentato negli anni un momento importante per riportare il grande basket a Livorno, ospitando inizialmente squadre di vertice nazionale. Dopo un periodo di difficoltà organizzative e di scarso seguito, la manifestazione si è trasformata in occasione di test per la squadra amaranto. Negli ultimi anni, con la crescita delle realtà senior cittadine, la competizione ha ritrovato valore tecnico e identità, diventando il primo confronto ufficiale tra le principali società livornesi.

Per l’edizione 2025, in vista della partecipazione della prima squadra al campionato di Serie C Interregionale, sono state invitate tutte le società del territorio impegnate nello stesso torneo:

U.S. Livorno Basket

San Vincenzo Basket

Sei Rose Rosignano

Pallacanestro Don Bosco

Il Trofeo sarà dedicato alla memoria di Silvio Gatto, allenatore che nella sua carriera ha guidato Pielle, Libertas e U.S. Livorno, lasciando un segno indelebile nella storia del basket cittadino.

Programma del torneo

17 settembre Ore 19:00: San Vincenzo Basket – Pallacanestro Don Bosco Ore 21:00: U.S. Livorno Basket – Sei Rose Rosignano

18 settembre Ore 19:00: Finale 3° posto Ore 21:00: Finale 1° posto



Un doppio appuntamento che promette spettacolo e che segna, come da tradizione, il primo vero banco di prova per le squadre livornesi alla vigilia della nuova stagione.

