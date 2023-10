Basket Uisp. Al via questa settimana il campionato Amatori

Parte questa settimana il Campionato Amatori di basket Uisp della zona Pisa/Lucca/Livorno, che quest’anno sarà diviso in due serie, A1 e A2.

La serie A1 è composta da 10 squadre, al termine della Regular Season le ultime due retrocederanno nella serie cadetta, le prime otto andranno ai Play-Off per il titolo con le semifinaliste che accederanno alla Fase Regionale.

Al via 4 formazioni livornesi: i campioni in carica della Nuova Vigoni, il VideoEvents.it, i Seagulls e l’Athletico MNT.

Si parte mercoledì 18 dove alle 21,30 in Via Pera si incroceranno per il primo dei numerosi derby labronici Nuova Vigoni e VideoEvents, con padroni di casa favoriti ma gli ospiti di coach Benetti che venderanno sicuramente cara la pelle.

Sempre mercoledì quasi in contemporanea alla Gemini (palla a due alle 21, 45) i Seagulls riceveranno i pisani dello Zavrano, squadra scorbutica da affrontare.

Il giorno dopo la stessa Gemini sarà teatro alle 21,45 del match fra l’Athletico MNT e i viareggini dei Dolphins, squadra giovane e imprevedibile,

Completano il quadro il match giovedì a Lucca fra i padroni di casa delle Banane e i pontederesi del Piero Can’T Team e venerdì la partita a Arena Metato con i pisani del Pisa Alive che riceveranno la Polisportiva Casciana Terme.

Per quanto riguarda l’A2 la partenza è fissata per la settimana prossima con 16 squadre divise in due Gironi geografici; le livornesi sono cinque tutte nel Girone Tirreno Sud: I Libici, Le Scimmie, la Fortezza, il ritorno dopo due anni di inattività della compagine dell’Accademia Navale e gli Stagno Bullfrogs, completano il quadro i piombinesi degli Steelworkers, il Gruppo Granchi Volterra e il Birrificio Montebirra Montescudaio.

Al termine della Regular Season le prime tre faranno la Poule Promozione con le prime tre del Girone Tirreno Nord (composto da due squadre della Pallacanestro Forte dei Marmi (A e B), Cefa Castelnuovo, Mauritani Pontedera, Basket Calcinaia, La Perla Santa Maria a Monte, ASD Perignano e Amatori Basket Valdera portandosi dietro i risultati conseguiti in prima fase con le due del proprio girone incrociando quindi le tre dell’altro girone; al termine semifinali fra le prime quattro con fattore campo a favore della prima e della seconda e le due vincenti saranno promosse in A1. Per le due retrocesse dalla A1 e le escluse dalla Poule Promozione di A2 in attesa della Coppa Primavera la stagione proseguirà con la Coppa di Lega.

