Basket Uisp Amatori, Nuova Vigoni vince gara 1. Sconfitta invece per lo Studio Ge.Ca.

Si sono concluse giovedì 16 marzo le gare di andata dei play-off del Campionato Amatori di pallacanestro della zona Pisa/Lucca/Livorno con una vittoria e una sconfitta per le due livornesi impegnate.

La Nuova Vigoni Legnami ha regolato come da pronostico in casa la Polisportiva Casciana Terme per 67-41 in una gara che ha avuto storia fino a metà terzo quarto quando i “castorini” di Iardella hanno fatto il break decisivo dilatando poi lo scarto.

Gara 2 sarà in programma mercoledì alle 21, 30 sul parquet di Casciana dove i livornesi sperano di chiudere il conto per poi tornarci lunedì 3 aprile, dato che la città termale ne sarà sede, per disputare la prima semifinale delle Final Four.

Esce sconfitto invece sul parquet di Sant’Alessio, tana dei lucchesi delle Banane, lo Studio “Ge.Ca.” Livorno per 62- 51 in una gara che comunque è stata aperta fino quasi in fondo. I ragazzi del presidente Bracci cercheranno mercoledì sera alle 21, 45 sul parquet casalingo della Palestra Gemini, di pareggiare la serie per tornare la settimana successiva in terra lucchese a giocarsi un posto alle Final Four e di conseguenza l’accesso alla Fase Regionale.

Negli altri due match due vittorie casalinghe delle due squadre di Pontedera (Bellaria e Mauritani) rispettivamente contro Pisa Alive e Zavrano Pisa. Nel Regionale Femminile vittoria delle livornesi Foritempo per 61 – 44 in casa della fornace Valdera ipotecando il passaggio del turno: alle labroniche basterà difendere lo scarto martedì alle 20, 30 nel match casalingo in Via Cecconi.

