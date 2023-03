Basket Uisp Amatori, Studio Ge.Ca. perde gara 3

Si è concluso ieri il sogno dello Studio Ge.Ca. Livorno di raggiungere le Final Four del Campionato Amatori Pallacanestro UISP della zona Pisa/Lucca/Livorno e la Fase Regionale. I livornesi hanno infatti perso gara 3 sul parquet dei lucchesi delle Banane per 62 -57. L’incontro, come tutta la serie, si è rivelato molto incerto, ai livornesi resta il rammarico di essersi potuti presentare solo in 6 per infortuni e motivi di lavoro di vari tesserati e ciò, contro una squadra dal roster profondo, chiaramente ha pesato.

A questo punto l’unica rappresentante livornese alle Final Four e alla Fase Regionale sarà la Nuova Vigoni che lunedì sera sul neutro di Casciana Terme affronterà alle 21, 30 il Bellaria Pontedera e, in caso di vittoria, giovedì sempre a Casciana alla stessa ora la vincente fra Mauritani Pontedera e, appunto, Banane Lucca che si affronteranno Martedì 4 nella città termale.

