Basket Uisp, la Nuova Vigoni arriva alle Final Four Regionali

Pur non disputando una partita da ricordare soprattutto in attacco i livornesi hanno sconfitto lo Zavrano Pisa per 47-38 e martedì saranno a Massa e Cozzile alle porte di Montecatini, sede delle Final Four, a affrontare i campioni in carica dei Butchers Firenze in semifinale

La Nuova Vigoni per il secondo anno consecutivo arriva alle Final Four Regionali. Pur non disputando una partita da ricordare soprattutto in attacco i livornesi hanno sconfitto lo Zavrano Pisa per 47-38 e martedì saranno a Massa e Cozzile alle porte di Montecatini, sede delle Final Four, a affrontare i campioni in carica dei Butchers Firenze in semifinale in quello che è un replay della semifinale dello scorso anno.

Allora i Castori uscirono sconfitti ma quest’ anno cercheranno di rifarsi con in palio, oltre alla Finale per il titolo, un posto per i Campionati italiani di Rimini cui accederanno le due finaliste. Nell’ altra semifinale si affronteranno gli empolesi del Noi d’Avane e i senesi della Balzana, le vincenti si sfideranno nella stessa sede domenica 2.

Nella Coppa Primavera Provinciale continua la marcia dei Libici “Gialli” che espugnano con autorità Calcinaia per 69-29.

A proposito dei Libici riposava invece la squadra Nera, così come il VideoEvents.it nel cui girone le Scimmie battono 50-48 gli Steelworkers Piombino in un raggruppamento che ora vede tutte e tre le squadra con una vittoria e una sconfitta.

Nel prossimo turno lunedì alle 21,45 alla Lambruschini i Libici “Gialli” aspettano Casciana Terme mentre i “Neri” andranno giovedì a Santa Maria a Monte alle 22,15 contro La Perla.

Ma il match più atteso è Martedì alle 22 in via Pera dove andrà in scena il derby tra Scimmie e VideoEvents.it con gli Steelworkers Piombino che riposeranno.

Nel Regionale Femminile le Foritempo falcidiate dagli infortuni (8 a referto) cedono alla corazzata Nico Basket Montecatini per 65-23, ora andranno lunedì a Pisa con lo IES alle 21,30 per cercare di acciuffare il secondo posto che vorrebbe dire semifinale in casa.

