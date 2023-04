Basket Uisp. La Nuova Vigoni cade dopo 18 vittorie consecutive

Prima o poi doveva accadere... La Nuova Vigoni Livorno dopo 18 vittorie consecutive cade a Pistoia contro l'Albergo Le Rose per 85 -74.

Gara subito in salita per i labronici contro una squadra che, pur avendo perso le prime due anche per assenze importanti, è di tutto rispetto essendo detentrice della Coppa Italia; un secondo quarto molle con i padroni di casa che crivellavano la retina da ogni posizione con percentuali non da campionato amatoriale mandava le squadre al riposo sul 48-31, non iniziava meglio il terzo quarto con il vantaggio pistoiese che toccava il +26 a metà tempino. A quel punto i livornesi spinti da Manetti, Scardino e Volpi (alla sua ultima apparizione dato che dovrà operarsi alla spalla) in attacco e con una difesa finalmente serrata si svegliavano dal torpore e a 3′ dalla fine lo svantaggio era ridotto a -6, ma pagavano lo sforzo profuso e la precisione ai liberi oltre a due invenzioni della stella pistoiese Ferrari che, pur limitato da un problema fisico nel momento importante si caricava i compagni sulle spalle, fermavano le speranze di rimonta; con questa sconfitta i castori sono raggiunti dai fiorentini del Reggello corsari in casa dei Borgo Benchwarmers, che venerdì prossimo riceveranno a Massa e Cozzile alle porte di Montecatini proprio la Nuova Vigoni; all’andata fu una gara senza storia ma i valdinievolini erano largamente incompleti e quindi ci vorrà la migliore versione dei ragazzi di Iardella per conquistare due punti che diventano importantissimi in un girone che, come da previsione, è equilibratissimo.

In Coppa Primavera riposavano le Scimmie che andranno martedì a Volterra per tenere aperta una piccola fiammella di speranza anche se è molto complicato mentre VideoEvents e Libici vincono con Valdera e Stagno e probabilmente si giocheranno loro il primato del girone in cui sono insieme nel match di ritorno (all’andata ha vinto il VideoEvents), anche se prima dovranno andare rispettivamente a Stagno e giocare in casa con Valdera, il Ge.Ca. mette un importante mattone espugnando il campo dello Zavrano Pisa e ora riposerà essendo il Girone a 3 (altra squadra i piombinesi degli Steelworkers); si fa complicato il cammino dell’Athletico MNT anche se non tutto è perduto: bisognerà battere il Pisa Alive e non fallire i match con La Perla per giocarsi il primo posto con Casciana Terme a ora imbattuta.

Nel Regionale Femminile le Foritempo Livorno pur perdendo 41-43 con la PF Pisa in casa si laureano Campioni Toscane vista la vittoria di 7 all’andata e rappresenteranno la Toscana alle Finali Nazionali di Rimini. Ottimo risultato per le ragazze livornesi, squadra di un’età media più alta rispetto alle altre ma che non ha perso il gusto di andare un paio di volte alla settimana in palestra a correre dietro a una palla a spicchi. Bravissime!

