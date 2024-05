Basket Uisp, la Nuova Vigoni ipoteca il primo posto

La Nuova Vigoni si riprende immediatamente dopo l’inopinata sconfitta della scorsa settimana e batte in casa il Benzina 78 San Giovanni Valdarno per 55-37. A questo punto o livornesi hanno blindato il primo posto nel proprio girone Regionale (per arrivare secondi o addirittura terzi ci vorrebbe una sconfitta lunedì a Siena, dove i Castori incontreranno il Leone per l’ultima giornata della Regular Season, con uno scarto pesantissimo legato a una combinazione di risultati quanto meno improbabili).

È partita anche la Coppa Primavera dove le due squadre presentate dai Libici iniziano con il piede giusto: la squadra Nera batte 59-49 La Perla Santa Maria a Monte, reduce dalla promozione in A/1, con un parziale nel primo quarto di 19-7 mentre la squadra Gialla espugna Casciana Terme 54-48 con qualche brivido visto che a fine terzo quarto i livornesi erano a +11, vantaggio che si sono fatti recuperare fino al 48 pari a 1’30” dalla fine. Per fortuna nel finale riuscivano a portarla a casa.

Nel derby fra VideoEvents.it e Scimmie la spuntano i primi per 64-49, accumulando il break decisivo nel terzo quarto.

Nella prossima giornata la squadra Gialla dei Libici riceve in via Lambruschini alle 21,45 lunedì la forte compagine del Pisa Alive, neo vincitrice della Coppa di Lega, mentre quella Nera andrà giovedì a Montescudaio alle 21,30 a affrontare i padroni di casa.

Derby a Piombino al Perticale alle 21,30 tra i padroni di casa degli Steelworkers, che la prima giornata hanno riposato essendo il girone a tre, e il VideoEvents.it con le Scimmie che osserveranno il turno di riposo.

Nel Regionale Femminile vittoria delle ragazze della Foritempo in casa per 52-39 contro la Ficulum Fucecchio, le amaranto per il prossimo turno si recheranno a Prato dove alle 20,40 incontreranno le locali della PFP.

