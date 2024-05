Basket Uisp. La Nuova Vigoni perde dopo 24 partite senza sconfitta

Prima o poi doveva accadere. Dopo una stagione con 24 partite senza sconfitta la Nuova Vigoni cade nella Fase Regionale in casa dei pistoiesi dei Benchwarmers per 55-48

Prima o poi doveva accadere. Dopo una stagione con 24 partite senza sconfitta la Nuova Vigoni cade nella Fase Regionale in casa dei pistoiesi dei Benchwarmers per 55-48. Come si evince dal punteggio grosse difficoltà contro la difesa aggressiva dei giovani padroni di casa per i Castori, che nei primi due quarti prendono un parziale di 33-18 che si rivelerà decisivo. Nulla è compromesso, avendo tenuto il saldo nel doppio confronto vincendo le due gare rimanenti, a iniziare da quella di mercoledì in via Pera alle 21,45 contro il Benzina 78 San Giovanni Valdarno, i ragazzi del Presidente Giusti chiuderanno al primo posto il girone avendo il quarto in casa.

Perdono la Finale di Coppa di Lega gli Steelworkers Piombino contro il Pisa Alive per 63-44 con break decisivo a metà terzo quarto.

Per gli arancioneri ora ci sarà la Coppa Primavera che li vedrà al via in un girone tutto livornese con VideoEvents e Scimmie. Essendo a tre gli Steelworkers riposeranno la prima mentre le due avversarie si incroceranno stasera (lunedì) alle 21,45 in via Cecconi.

Nella competizione saranno impegnati pure i Libici che hanno iscritto due squadre, i Gialli e i Neri. Quest’ ultimi esordiranno stasera alle 21,45 in via Lambruschini contro la neopromossa in A/1 La Perla Santa Maria a Monte mentre i Gialli (che sono nell’ unico girone a quattro squadre) si recheranno mercoledì alle 21,30 a Casciana Terme contro la squadra termale.

La competizione prevede quattro gironi, uno di quattro e tre di tre compagini, co nn gare a/r. Le prime due passeranno ai quarti che si disputeranno in gara secca in casa delle prime classificate. Nel Regionale Femminile le Foritempo, dopo aver osservato il turno di riposo, incontrano martedì in Via Cecconi alle 20,10 la Ficulum Fucecchio.

