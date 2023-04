Basket Uisp, la Nuova Vigoni prosegue la marcia ai Regionali

Se nella Fase Regionale la Nuova Vigoni prosegue la sua marcia (finora senza alcuna sconfitta da inizio anno) con due vittorie nelle prime due giornate in attesa dello scontro contro l’Albergo Le Rose Pistoia giovedì 27 aprile alle 21,45 nella città di Giano per le altre livornesi la stagione continua nei Play-out e nella Coppa Primavera:

Nei Play-out (che è anche Girone “A” della Coppa Primavera) due sconfitte per le Scimmie Livorno contro Volterra e Delfini Viareggio, a questo punto è quasi impossibile l’accesso alla prossima A/1 e ai quarti di finale della Coppa Primavera, i biancorossi dovrebbero vincere entrambe le sfide del girone di ritorno con un occhio alla differenza canestri che al momento li vede a – 31 distanti sia dai volterrani (+8) che dai versiliesi (+23) frutto proprie delle vittorie con i labronici.

Nel Girone “B” ci sono due squadre livornesi (VideoEvents.it e Libici) più gli Stagno Bullfrogs: nelle prime due giornate due vittorie per i VideoEvents.it (proprio con Stagno e Libici) e una per i Libici in trasferta contro il Valdera che completa il girone, rinviata la gara fra Stagno e Valdera.

Nel “C” l’Atheltico MNT ha perso la prima di un solo punto con tanti rimpianti in casa dei forti Pisa Alive e si è visto rinviare il match interno con La Perla Santa Maria a Monte; stasera la truppa di coach Todaro avrà una gara quasi decisiva per restare in corsa a Casciana Terme contro la Polisportiva Casciana Terme che ha vinto le prime due (contro La Perla Santa Maria a Monte in trasferta e con Pisa Alive in casa).

L’ultimo girone dove troviamo una squadra livornese è il “D” e è lo Studio Ge.Ca. che nel parquet casalingo della gemini ha rimandato battuti i cugini di Piombino; domani giovedì 27 trasferta a Pisa contro il forte Zavrano che ha rinviato la prima a Piombino. Ricordiamo che i gironi della Coppa Primavera sono cinque, passano ai quarti le prime e le tre migliori seconde con il criterio punti/partite giocate (essendo alcuni gironi a 4 squadre e altri a 3).

Sia i quarti che le semifinali che la Finale saranno in gara secca in casa della miglior classificata fra le due contendenti.

Nel Regionale Femminile vittoria a Pisa nella finalissima di andata per il titolo delle Foritempo Livorno per 39-32 e, essendo andata e ritorno con differenza canestri, nel ritorno di venerdì 28 in via Cecconi (palla a due alle 20, 45) alle amaranto basterà non perdere con più di 7 punti di scarto per laurearsi Campioni toscane e rappresentare la nostra Regione alle Finali Nazionali di Rimini dal 15 al 18 giugno.

