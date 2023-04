Basket Uisp, la Nuova Vigoni si laurea Campione Interprovinciale

I ragazzi di coach Iardella hanno subito preso in mano il match, difendendo fortissimo, tanto che all'intervallo il punteggio li vedeva avanti 33-16, con i lucchesi che non trovavano soluzioni contro il muro eretto dai "castori". Dopo i labronici hanno semplicemente controllato il match chiudendo 60-44 con tutti i giocatori a referto che sono andati a segno

Battendo ieri sera a Casciana terme nella finalissima le Banane Lucca la Nuova Vigoni Livorno si è laureata Campione InterProvinciale della Zona Pisa/Lucca/Livorno del Campionato Amatori Uisp di Pallacanestro.

I ragazzi di coach Iardella hanno subito preso in mano il match, difendendo fortissimo, tanto che all’intervallo il punteggio li vedeva avanti 33-16, con i lucchesi che non trovavano soluzioni contro il muro eretto dai “castori“.

Dopo i labronici hanno semplicemente controllato il match chiudendo 60-44 con tutti i giocatori a referto che sono andati a segno.

Una squadra completa quella livornese che si è rivelata una vera e propria schiacciasassi terminando la fase interprovinciale senza subire nemmeno una sconfitta in 16 partite e che ora spera di ben figurare anche nella Fase Regionale che nel girone eliminatorio li vedrà opposti a due squadre pistoiesi (Albergo Le Rose Pistoia e Borgo Benchwarmers) e una fiorentina (Scarzi & Gnudi Reggello); l’esordio sarà mercoledì 12 aprile alle 21, 45 in via Pera contro i Borgo Benchwarmers.

Al termine del Girone che sarà su partite andata e ritorno le prime e le seconde accedono ai quarti per il titolo regionale con gara secca in casa delle prime, le terze e le quarte ai quarti della Coppa Toscana con gara secca in casa delle terze.

Le vincenti disputeranno in Campo Neutro le Final Four dei due Trofei con la vincitrice del Campionato e quella della Coppa che rappresenteranno la Toscana alle Finali Nazionali e alla Coppa Italia a Rimini dal 15 al 18 giugno.

Questo il tabellino della Nuova Vigoni nella finalissima: Golfarini 3, Iardella 3, Manetti 9, Quarta 5, Ficini 5, Marovelli 1, Salemmi 1, Volpi 5, Virgili 2, Benini 13, Scardino 7, Checchi 6. Allenatore: Iardella

Condividi: