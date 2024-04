Basket Uisp. L’Accademia Navale batte Le Scimmie in finale e guadagna l’A1

La foto della premiazione dell' Accademia Navale Promossa in A/1

La gara è stata equilibrata per due quarti, poi la gioventù dei cadetti, allenati da quella vecchia volpe delle panchine livornesi di Marzini, hanno la meglio con un Antonacci monstre autore di diverse triple per 25 punti finali

Battendo 69-48 nel derby di finale promozione Le Scimmie Livorno, l’Accademia Navale passa in Serie A/1 Uisp.

Per le Scimmie comunque stagione positiva che ora continuerà con la Coppa Primavera.

Per le Scimmie comunque stagione positiva che ora continuerà con la Coppa Primavera. Nella Fase Regionale continua la marcia imbattuta della Nuova Vigoni che regola facilmente in casa il Leone Siena per 68-39. A questo punto l’obiettivo è il Primo Posto nel Girone per avere il quarto di finale sul terreno amico.

Nella prossima settimana i livornesi saranno in trasferta venerdì 3 maggio alle 21,45 a Massa e Cozzile, alle porte di Montecatini, contro i Benchwarmers battuti facilmente all’ andata; ma non deve essere sottovalutato l’impegno: i pistoiesi avevano diversi assenti in terra labronica e sono squadra giovane e aggressiva.

In programma Martedì 30 alle 21,30 a Arena Metato vicino Pisa la Finale di Coppa di Lega che vedrà gli Steelworkers Piombino (in trasferta per il ranking iniziale venendo i pisani dalla A/1) provare a fare lo sgambetto al Pisa Alive.

Impegno difficile per gli arancio-neri che pare avranno assenze importanti nel reparto lunghi contro una squadra composta in gran parte da universitari fuori sede per cui giovane e grintosa.

Ma Stagnaro e compagni promettono battaglia.

Nel Regionale Femminile vittoria 33-25 per Le Foritempo Livorno nel derby con lo IES Pisa, due punti che consolidano il secondo posto in classifica alle spalle dell’imbattuta Nico Basket Montecatini. La prossima settimana, essendo il girone dispari, le amaranto osserveranno il loro turno di riposo.

