Basket Uisp. L’arbitro livornese Turini ha fischiato per la finalissima scudetto femminile

Si sono svolte fra il 13 e il 16giugno a Rimini le finali nazionali di Basket UISP, che hanno visto partecipare oltre 100 squadre provenienti da tutta la Penisola. Purtroppo non si erano qualificate squadre di Livorno (e speriamo ci siano nelle prossime edizioni), ma la città dei Quattro Mori è stata comunque presente.

Fra gli oltre 60 arbitri designati per l’appuntamento c’era anche il livornese Luca Turini che si è ottimamente comportato nella quattro giorni romagnola.

A Turini è stata affidata la finalissima scudetto femminile insieme al collega pistoiese Marco Marchionni ma fino alle semifinali era fra i papabili per la finalissima scudetto e coppa Italia maschili dove però non è potuto essere impegnato essendo arrivate all’ultimo atto in entrambe le manifestazioni squadre toscane.

“Luca era già venuto lo scorso anno e aveva ben impressionato il Responsabile Nazionale Arbitrale Uisp Roberto Pertile, il quale mi ha espresso la sua soddisfazione di averlo avuto anche quest’ anno – dice il Responsabile della SDA Pallacanestro UISP Pisa-Lucca-Livorno Leonardo Sensi che a Rimini era anche nel Comitato Designatore- quando, sfumata l’opportunità di una finale maschile, lo ho proposto per quella femminile nessuno dell’ organizzazione ha avuto dubbi nell’ avallare la mia proposta, Luca oltre che essere un ottimo arbitro è anche e soprattutto una bella persona: ha legato senza problemi con i colleghi delle altre regioni e, una volta che ci hanno arbitrato insieme, molti chiedono di riessere designati con lui. La finale scudetto femminile è stato il giusto premio per una carriera che ormai da 30 anni lo vede protagonista sia da noi che in Federazione. Mi auguro che esempi come il suo invoglino tanti ragazzi a intraprendere l’attività arbitrale”.

