Basket Uisp, Le ForiTempo chiudono la prima fase al comando

Le ForiTempo chiudono la prima fase del campionato Amatori Uisp al comando con una differenza canestri favorevole che le proietta alla finali playoff

Le ForiTempo chiudono la prima fase del campionato Amatori Uisp al comando con una differenza canestri favorevole che le proietta alla finali playoff.

Vinta la prima semifinale contro l’Asd La fornace che seppur in carenza numerica ha messo in difficoltà le amaranto che però sono riuscite, nonostante un inizio di partita un po’ fiacco a far quadrare i conti e a ovviare alle assenze per infortuni di stagione. Purtroppo l’altra semifinale è slittata di 10 giorni, consegnando il responso solo ieri sera. La squadra di PF Pisa ha battuto la Nico basket e si qualifica per la finalissima. Interessante sarà vedere questa finale con un grosso gap generazionale dove in un campionato Amatori possono schierarsi anche giocatrici di C femminile Fip.

Ma le Foritempo affronteranno quest’impegno con orgoglio e con il solito sorriso e divertimento che caratterizza questo gruppo. In tanto una super soddisfazione è che Federica Ultimieri è stata la capocannoniera della prima fase, sbaragliando la concorrenza delle giovani avversarie. In attesa delle date della finale, ormai scivolata dopo Pasqua, Le ForiTempo aspettano tutti i loro tifosi in via Cecconi per sostenerle.

Condividi: