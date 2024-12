Basket Uisp, prosegue la marcia della Nuova Vigoni. Bene anche i Seagulls

In A/1 prosegue la marcia immacolata della Nuova Vigoni che nel derby testa coda batte il VideoEvents.it 61-31. Bene anche i Seagulls che regolano i Viareggio Dolphins 58-51 e l' Accademia Navale che nello scontro diretto con lo Zavrano Pisa vince con un eloquente 72-48

Questa settimana si parte con un match importante di lunedì in via Cecconi alle 21,45 tra VideoEvents.it e La Perla Santa Maria a Monte, dato che entrambe le squadre sono senza vittorie e quindi sono in palio due punti al platino per evitare l’ ultimo posto che significherebbe retrocessione.

Trasferta impegnativa in contemporanea per l’ Accademia Navale a Viareggio contro gli insidiosi Dolphins.

I Seagulls essendo il girone dispari osserveranno il loro turno di riposo.

Per la Serie A/2 i Libici conquistano la vetta della classifica battendo a domicilio le Scimmie in un derby molto sentito per 49-45 dopo un supplementare.

Doppio scontro con Volterra per l’ Athletico MNT dato che si è recuperato il match in terra pisana della prima giornata che fu rinviato per l’ allerta meteo.

A Volterra la hanno spuntata i padroni di casa per 57-55 mentre alla Gemini i labronici hanno vinto con un netto 69-44. Rinviati i match fra Fortezza Livorno e San Miniato e Steelworkers Piombino e Stagno Bullfrogs. Nel prossimo turno iniziano domani i Libici in via Cecconi alle 21,45 ospitando la Fortezza mentre giovedì alla Gemini sempre alle 21,45 l’ Athletico MNT attende gli Stagno Bullfrogs. Chiuderà venerdì alle 21,30 il match al PalaPerticale di Piombino fra gli Steelworkers e le Scimmie Livorno.

