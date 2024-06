Basket Uisp. Si interrompe in semifinale il cammino dei “Castori” della Nuova Vigoni

Si interrompe in semifinale il sogno della Nuova Vigoni di giocarsi il titolo Regionale e andare a Rimini alle finali nazionali. A Massa e Cozzile martedì sera i ragazzi di coach Iardella contro i fortissimi Campioni in Carica dei Butchers Firenze hanno praticamente regalato un quarto e mezzo finendo sotto di ben 22 punti.

Allora però è uscito l’orgoglio dei Castori che hanno rimontato punto su punto, nonostante anche una situazione falli non facile soprattutto nel reparto lunghi, per arrivare addirittura a avere la bomba del supplementare che però si è infranta sul ferro. Finisce 63-60 per i fiorentini che mai come questa volta hanno tirato un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo, dato che sono abituati da anni a giocare la Finale Regionale e andare ai Campionati Tricolori dove sette anni fa vinsero pure il titolo.

I Castori ci riproveranno l’ anno prossimo, consapevoli di essere un gruppo che ormai fa parte dell’ elite regionale e che chiude l’anno con 28 vittorie su 30 gare disputate.

Nel Regionale Femminile le Foritempo espugnano Pisa pur a ranghi ridottissimi per 40-33 chiudendo al terzo posto la prima fase e si giocheranno la semifinale e un posto ai Campionati Nazionali di Rimini giovedì alle 20,40 a Prato contro la PFP arrivata seconda.

A proposito di Campionati Nazionali chi ha già la certezza di parteciparvi è l’ arbitro livornese Luca Turini che, dopo aver ben figurato lo scorso anno, è stato confermato anche quest’ anno e quindi sarà nella città romagnola dal 13 al 16 giugno insieme a colleghi di tutta Italia.

Per quanto riguarda la Coppa Primavera Provinciale prosegue senza inciampi la marcia delle due squadre dei Libici: i neri vincono a Santa Maria a Monte 71-53 mentre i Gialli battono Casciana 56-45, entrambe hanno la qualificazione ai quarti in tasca e cercheranno di mantenere il primo posto per avere il quarto di finale in casa, cosa che possono fare già venerdì in casa del Pisa Alive i gialli (ore 21,30) e lunedì sera alla Lambruschini i Neri contro Montescudaio (palla a due alle 21,45).

Nell’ atteso derby fra Scimmie e VideoEvents.it la spuntano le Scimmie per 49-44 non riuscendo però a ribaltare il saldo canestri.

Lunedì appuntamento casalingo alla Cecconi per il VideoEvents alle 21,45 mentre le Scimmie riposeranno.

