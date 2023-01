Basket Uisp, tornano in campo LeForiTempo

l campionato Uisp avrà inizio il 24 gennaio quandoLeForiTempo ospiteranno al PalaCecconi alle 20,15 l'Asd La Fornace. Ecco le giocatrici pronte a scendere sul parquet questa stagione

Dopo quasi due anni di stop, causa Covid, riparte finalmente il campionato Uisp di pallacanestro femminile amatoriale, seppure con squadre dimezzate ma pronte a contendersi la palla a spicchi. LeForiTempo dall’ultima partita in casa “Cecconi” non hanno mai smesso di allenarsi. Tornano in campo un po’ indebolite causa infortuni dall’assenza di due pilastri come Banchini e Macchi che saranno a mezzo servizio. Benigni, Carboni e Della Torre dovranno sgomitare parecchio sotto canestro per farsi valere. La certezza sono Frigoli, Bonaccorsi e Giuliani che d’esperienza porteranno avanti il gioco con il supporto dei tiri da tre che ci aspettiamo da Profeti e Ultimieri. Ala-guardia saranno Adorni, Petreschi e Vanni nuovi ingressi nella famiglia LeForiTempo.

La giovanissima Anna Flora Bonsignori, anno 2002, Cristina Giuliani, Angela Michelucci e Francesca Bosi vanno a rimpolpare l’assetto della squadra. Il campionato Uisp avrà inizio il 24 gennaio quandoLeForiTempo ospiteranno al PalaCecconi alle 20,15 l’Asd La Fornace.

Condividi: