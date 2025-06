Baskin. Il canestro è di tutti e per tutti con l’open day Libertas

Circa trenta ragazzi hanno dato vita ad una mattina di inclusione e sport grazie all'open day di baskin realizzato dalla Libertas Livorno in via Pera. Il baskin è infatti il basket inclusivo che consente a tutti di giocare a pallacanestro senza barriere e senza distinzioni

La gioia di un canestro è niente davanti alla gioia di un sorriso per averlo realizzato. Lo spirito è questo: collaborazione, integrazione, stupore e felicità per il successo del compagno di squadra. Così la mattina di un sabato di giugno diventa il momento ideale per la Libertas Livorno 1947 per aprire la palestra di via Pera e accogliere circa trenta ragazzi, disabili e non, per dare vita ad un memorabile open day di baskin, il basket inclusivo, per tutti. Senza barriere e con l’unico scopo di essere una cosa sola: una vera squadra senza limiti e discriminazioni dove la collaborazione diventa lo spirito giusto con il quale si va in campo.

Alla giornata hanno partecipato anche il capitano della Libertas, Tommaso Fantoni, e il neo amministratore delegato Ferencz Bartocci.

Ma come funziona? Il baskin si configura come uno sport di squadra giocato da persone con disabilità, e non, che giocano insieme. Il termine è infatti l’unione di “basket” e “inclusivo”. Alle due aree tradizionali se ne aggiungono due laterali, per un totale di sei canestri posti ad altezze diverse. “Un progetto – spiega uno dei promotori del baskin amaranto, l’ex presidente Libertas Roberto Consigli insieme al consigliere Gianfranco Morelli – su cui abbiamo riflettuto a lungo e che abbiamo fortemente voluto portandolo anche nelle scuole. Nella nostra realtà ci sono dei valori, che rispecchiano appieno questa attività: l’uguaglianza, non importa il colore della pelle o la disabilità, tutti ci vestiamo nello stesso modo, il rispetto delle regole e l’ascoltare sempre e comunque il proprio allenatore”.

