“Befana Ribelle”. Le Rebels Girls in campo per una raccolta solidale

Le Rebels Girls, sezione rosa dei Rebels e orgoglio della Curva Sud della Pielle Pallacanestro Livorno si danno da fare. Il fine è quello di regalare un sorriso ai bambini meno fortunati della città. Ecco dove portare i dolcetti raccolti

La tifoseria Piellina, costantemente impegnata nel sociale e nelle problematiche della nostra città, dà il via alla nuova iniziativa. Si avvicinano le feste natalizie, e anche questo anno le Rebels Girls, sezione rosa dei Rebels e orgoglio della Curva Sud della Pielle Pallacanestro Livorno si danno da fare. Il fine è quello di regalare un sorriso ai bambini meno fortunati della città.

“Befana Ribelle” è un’iniziativa per la raccolta di dolcetti, caramelle, cioccolatini, con le quali colmare le tradizionali calze per l’Epifania.

Una volta confezionate saranno consegnate a Appartenenza Labronica, Pediatria Ospedale di Livorno, e Caritas Livorno.

L’obbiettivo è ambizioso: le ragazze vogliono, minimo, raddoppiare il successo dell’anno scorso. Quindi non resta che aiutarle. Come? Da oggi ogni volta che andate a fare la spesa, aggiungete qualcosa per i bambini delle Befane Ribelli.

DOVE PORTARE I DOLCETTI?

-SEDE PIELLE PALACECIONI – VIA EMILIO ZOLA 6 (dalle 17.00 alle 19.00)

– ROMEI AUTO – V.LE IPPOLITO NIEVO 46 (accanto c’è Eurospin. Potete prendere qualcosa direttamente lì)

DOMENICA 18 dicembre al PalaMacchia in occasione dell’ultima partita casalinga dell’anno verra’ allestito un banchetto per la raccolta .

La raccolta si chiuderà il 22 Dicembre, ultimo giorno utile per consegnare il proprio contributo, ma prima portate i vostri dolcetti meglio è, per agevolare il lavoro delle ragazze .

La Curva Sud augura a tutti buone feste e grazie di cuore anticipatamente per il vostro aiuto.

Condividi: