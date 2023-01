Befana Ribelle: oltre 400 calze consegnate ai bimbi livornesi

I destinatari dell’iniziativa sono stati Pediatria Livorno, Appartenenza Labronica e il Centro Zanni Nadea in Corea, Caritas Livorno, la casa famiglia Papa Francesco di Quercianella, la Chiesa dei Frati Cappuccini di Borgo

Si può dire che è stato un successo. Triplicato il risultato dello scorso anno. L’iniziativa “Befana Ribelle” si è conclusa con la consegna di oltre 400 calze per l’Epifania. Ci piace immaginare il sorriso di altrettanti bambini il giorno che la riceveranno.

Un piccolo gesto che non risolverà i problemi delle loro vite, ma li farà sentire meno soli.

Doveroso ringraziare tante persone, ma il primo merito, la prima medaglia spetta alle ragazze della Curva Sud, che prima e durante le feste natalizie hanno eseguito un grande e meticoloso lavoro per portare a termine l’iniziativa nel migliore dei modi.

A ruota ringraziamo chiunque abbia dato il suo piccolo o grande contributo, il supporto logistico, la comunicazione, la diffusione dell’evento e ovviamente chiunque abbia portato anche una sola caramella. Ancora una volta non solo tifo in Curva Pielle. Ancora una volta in Curva con il cuore.

