Benvenuti: “Acquistato Filoni. Tozzi? Rimarrà con noi”

Il presidente della LL fa il punto della situazione intervenendo in diretta a Toscana Basket su Telecentro 2: "Abbiamo appena firmato con Niccolò Filoni. Tozzi? Rimarrà con noi. I vice di Diana? Venucci e Bonaccorsi"

di Giacomo Niccolini

Il presidente della Libertas Marco Benvenuti intervenuto in diretta da Las Vegas a Toscana Basket, trasmissione in onda su Telecentro (rivedi qui la puntata) 2 condotta da Alessandro Guerrieri: “Niccolò Filoni, ala classe 2001, è un nuovo giocatore della Libertas Livorno – ha esordito in videochiamata dagli Stati Uniti il numero uno amaranto verso le 20,45 di lunedì 16 giugno – Abbiamo appena firmato. Siamo sicuri che con noi potrà fare molto meglio che a Piacenza dove giocava in un ambiente scarico e non con la passione che possiamo offrire noi. Luca Tozzi? Tozzi posso dire che rimarrà in maglia amaranto anche per la prossima stagione. Dorin Buca invece va sempre più verso i college Usa e Gregorio Allinei sembra che sia diretto sempre di più verso Treviso. Obiettivo per la stagione 2025/26? Arrivare ai play-in! Se siamo più fortunati agganciare magari un playoff. La stagione dopo costruire sempre di più con l’obiettivo di arrivare nella massima serie che è la serie che ci spetta. I vice di Diana? Saranno Venucci e Bonaccorsi. A Luglio cercherò di far venire Andrea Diana e Ferencz Bartocci qui alla Summer League di Las Vegas e questo rappresenta un grande lusso”.

