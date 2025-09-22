Benvenuti, Farneti, Andreazza e Di Manno gli ospiti della prima di “Toscana Basket”

Tornano i campionati, torna “Toscana Basket” il rotocalco in onda ogni settimana sull’emittente livornese Telecentro2. Ogni lunedì, alle 20.30, il conduttore, Alessandro Guerrieri, apre il suo salotto ai protagonisti della palla a spicchi del Granducato, analizzando i campionati più importanti nelle quali militano le squadre toscane. A battezzare la trasmissione con la prima puntata un cast di ospiti di assoluto livello: l’Amministratore Unico della Pielle Livorno Francesco Farneti, il tecnico della T Gema Montecatini Marco Andreazza ed il coach della Pallacanestro Don Bosco Giuseppe Di Manno.

Inoltre, in collegamento dagli Stati Uniti il Presidente della Libertas Marco Benvenuti.

