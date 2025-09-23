Benvenuti: “Squadra ancora un po’ imballata. Ma siamo più forti dello scorso anno”

Il numero uno amaranto commenta la prima giornata tra l'amaro della sconfitta e la sua "stella" Woodson: "Cercavamo una guardia capace di segnare da tre e creare vantaggi nei pick and roll. Io l’ho conosciuto di persona alla Summer League di Las Vegas e mi ha impressionato anche a livello umano: era il profilo giusto per noi

Il presidente della Libertas Livorno, Marco Benvenuti, è intervenuto in collegamento da Las Vegas durante la trasmissione condotta da Alessandro Guerrieri su Telecentro 2, Toscana Basket, commentando la sconfitta all’esordio in campionato contro Cento e tracciando le linee guida della stagione amaranto (clicca qui per rivedere la puntata integrale)

Cento bestia nera?

“Più che la nostra bestia nera – ha detto – direi che i nostri avversari hanno avuto la fortuna di trovarci alla prima di campionato, su un campo neutro e con una squadra nuova per 7/10. Era prevedibile che ci volesse tempo per amalgamarsi. Ho visto i ragazzi un po’ imballati, forse per la preparazione ancora nelle gambe e per la tensione di voler dimostrare subito tanto”.

Gli obiettivi stagionali

“Quest’anno abbiamo fatto grossi investimenti – ha proseguito Benvenuti – creando un assetto professionale con Ferencz Bartocci e il coach Andrea Diana. Abbiamo scelto giocatori non solo forti tecnicamente ma con grande carica umana. Come ha detto l’allenatore, non volevamo giocatori mosci. La squadra è più forte dello scorso anno: l’obiettivo è centrare il play-in e, perché no, anche i playoff, per poi costruire ancora meglio nelle stagioni future”.

L’uomo in più: Woodson

Nella prima partita, chiusa con percentuali basse al tiro di squadra, ha brillato Avery Woodson, autore di 32 punti: “Non ha bisogno di presentazioni – ha spiegato Benvenuti – Cercavamo una guardia capace di segnare da tre e creare vantaggi nei pick and roll. Io l’ho conosciuto di persona alla Summer League di Las Vegas e mi ha impressionato anche a livello umano: era il profilo giusto per noi”.

La sfida del Modigliani Forum

La Libertas ha scelto di giocare le gare casalinghe al Modigliani Forum: “È una scelta coraggiosa ma necessaria – ha detto – Prima ci adattiamo a un palazzetto così capiente, meglio è. Mi aspetto 4-5mila spettatori di media”.

Il femminile e il sociale

Il progetto Libertas non si ferma al maschile. Benvenuti ha parlato anche del Jolly Acli Basket, la squadra femminile targata Libertas: “Abbiamo costruito un roster importante per puntare alla promozione. L’obiettivo è arrivare ai playoff e provare a salire già quest’anno”.

Grande attenzione anche al sociale: “Con il Mondo Libertas abbiamo avviato progetti che vanno dal basket in carrozzina al Baskin. Poche società in Italia possono vantare un impegno così ampio. Speriamo che sponsor importanti si avvicinino sempre di più: la nostra visione è il basket per tutti a Livorno”.

