BF Livorno, impresa promozione: le “bimbe” conquistano la Serie C

La società livornese ha centrato il salto di categoria al termine di una stagione straordinaria. Un gruppo giovanissimo, con le due giocatrici più grandi appena diciottenni, ha dominato i playoff e completato un percorso di crescita tecnica e mentale che guarda già al futuro

di Giacomo Niccolini

Il BF Livorno ha festeggiato una storica promozione in Serie C, conquistata al termine di una stagione che ha confermato il valore di un progetto costruito interamente sui giovani. A rendere ancora più significativo il traguardo è stata l’età media della squadra. In campo, nelle gare decisive, sono scese ragazze giovanissime: le due più grandi hanno appena compiuto 18 anni, mentre gran parte del gruppo è formato da atlete tra i 15 e i 17 anni. In gara due della finale erano presenti anche diverse giocatrici nate nel 2010, alcune delle quali non avevano ancora compiuto 15 anni.

Una scommessa vinta – La partecipazione al campionato di Promozione è nata con l’obiettivo di offrire continuità al percorso di crescita del gruppo Under 19, permettendo alle ragazze di confrontarsi con un basket senior fatto di maggiore fisicità, esperienza e intensità. Una scelta coraggiosa che ha dato risultati superiori alle aspettative. La promozione non rappresentava un obiettivo scontato, ma un traguardo da inseguire attraverso il lavoro quotidiano, cercando di alzare progressivamente il livello delle prestazioni e della consapevolezza del gruppo.

Finale senza storia – Nella serie decisiva contro il Santo Stefano Basket di Campi Bisenzio, il BF Livorno ha mostrato tutta la propria maturità. Dopo aver chiuso al primo posto la fase regionale e conquistato il vantaggio del fattore campo, le livornesi hanno vinto gara uno con un netto 62-35. Ancora più convincente è stata la prestazione in trasferta, dove la squadra si è imposta per 69-41, chiudendo definitivamente i conti e conquistando la promozione.

In entrambe le partite il BF Livorno ha indirizzato subito il match grazie a partenze fulminanti: 13-0 nella prima sfida e 13-1 nella seconda. Anche quando le avversarie hanno tentato di rientrare, le giovani livornesi hanno dimostrato maturità e lucidità, riuscendo a mantenere il controllo della gara e ad allungare nuovamente nel corso del secondo tempo.

Una crescita costante – I risultati della finale raccontano anche il percorso compiuto durante l’anno. Le stesse avversarie erano già state affrontate in campionato e sconfitte all’andata sia al ritorno, ma con margini molto più contenuti. La differenza vista nei playoff testimonia il miglioramento tecnico e mentale maturato nel corso dei mesi da un gruppo che ha saputo imparare dagli errori e crescere partita dopo partita. Fondamentale è stato anche il percorso in semifinale contro Reggello, una delle due squadre capaci di battere il BF Livorno durante la stagione regolare (l’altra è stata il Pontedera). La gara di ritorno ha rappresentato una sorta di rivincita rispetto alla sconfitta subita in campionato. Le livornesi hanno disputato una partita di grande maturità, senza ripetere gli errori commessi mesi prima e imponendosi con autorità. Un successo che ha certificato la crescita del gruppo e aperto la strada alla finale.

Adesso la Serie C – La promozione rappresenta il coronamento di anni di lavoro sul settore giovanile e la conferma della bontà di un progetto che punta sulla formazione delle atlete prima ancora che sui risultati. Per il BF Livorno il salto in Serie C non è soltanto una vittoria sportiva, ma la dimostrazione che investire sulle giovani può portare risultati concreti. Un traguardo conquistato da una squadra giovanissima che, dopo aver stupito tutti in Promozione, è già pronta a misurarsi con una nuova sfida.

Le atlete protagonista dell’impresa: Ciapini Marta, Grossi Anna, Mastrorilli Eva, Pelagatti Alice, Gerini Emma, De Padova Giulia, Guarguaglini Marta, Cuccuini Rachele, Gassani Giulia, Moni Greta, Cadoni Caterina, Gioli Emma, Guerra Chiara, Redini Chiara, Cavallini Irene, De Majo Teresa, Barghigiani Martina, Battelli Alessia, Salvestrini Matilde, Battelli Emma.

Lo staff

Allenatore: Luporini Stefania

Assistenti: Niccolai Lorenzo e Mori Luca

Preparatore fisico: Perini Lavinia

Mental coach: Gambacciani Emanuele

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