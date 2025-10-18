Bi.Emme Libertas-Bergamo. Gli amaranto chiamati al riscatto davanti a Benvenuti

Palla due domenica 19 ottobre alle 18 al Modigliani Forum. La squadra, oltre alla consapevolezza della forza dell’avversario (e della propria) ha dalla sua la feroce motivazione di volere regalare una giornata memorabile al suo presidente che oggettivamente merita la stima e l’affetto del popolo amaranto

Un dato è certo: per la Libertas Livorno 1947, la partita contro Gruppo Mascio Bergamo (palla a due domenica 19 alle 18 con arbitri Pellicani, Fiore ed Agnese) è di quelle destinate a rimanere nella memoria dei tifosi. Due i motivi. Primo: il ritorno a Livorno del presidente Marco Benvenuti che ha fatto un blitz a sorpresa e da venerdì è in città per seguire LL e Jolly Libertas. Secondo: il nuovo esordio sulle canotte amaranto del title sponsor Bi.Emme Service.

Sembrano i prodromi di una festa, ma l’invitato – Bergamo – ha tutta l’intenzione di rovinare il bel clima che si è creato attorno alla Libertas. D’altronde la squadra di Andrea Zanchi ha i numeri e la cifra tecnica per far saltare il banco. Harrison D’Angelo è un tiratore temibile (21.6 punti a partita), Andrea Loro – che di punti ne segna 16 di media – non scende sotto il 50% dal campo. E l’ex canturino Hogue, non appena alzerà i giri del motore rischia di essere un totem in mezzo al pitturato. Se poi ci aggiungiamo un tipo tignoso come l’ex Pesaro Eric Lombardi e un play dalla buonissima visione di gioco come Bossi ecco bello e che servito un roster che sembra fatto apposta per rovinare la festa libertassina.

La Bi.Emme. Service, però è consapevole che questa partita non è per niente facile e che il +23 con Bergamo maturato alla fine dell’amichevole del 30 agosto non dice tutta la verità sui valori in campo. La squadra, oltre alla consapevolezza della forza dell’avversario (e della propria) ha dalla sua la feroce motivazione di volere regalare una giornata memorabile al suo presidente che oggettivamente merita la stima e l’affetto del popolo amaranto.

Anche contro Bergamo sarà assente Nicolò Isotta, out per il problema muscolare che lo assilla dalla fine del mese di settembre.

Condividi:

Riproduzione riservata ©