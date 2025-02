Serie A2. Bi.Emme Libertas-Rieti 80-91. Amaranto a picco al PalaMacchia

Dopo la sconfitta patita sabato 1 a Verona, la Libertas torna a giocare al PalaMacchia. Avversaria di turno la fortissima Real Sebastiani Rieti che è assolutamente in fiducia, visto che proviene da quattro successi consecutivi

Dopo la sconfitta patita sabato 1 a Verona, la Libertas torna a giocare al PalaMacchia. Avversaria di turno la fortissima Real Sebastiani Rieti che è assolutamente in fiducia, visto che proviene da quattro successi consecutivi, tra cui quello – assai prestigioso – in casa di Cantù. Squadra davvero tosta, quella Sabina che trova nel play Monaldi il metronomo capace di mettere in ritmo Harris (che a dicembre ha preso il posto di Jazz Johnson passato ad Orzinuovi), Sarto e anche di innescare Skylar Spencer, un rebus per la Libertas nella partita di andata (20 punti). Attenzione anche al lungo Piunti che è dotato di una buonissima mano anche dall’arco. In casa Libertas sta decisamente meglio Francesco Fratto che in caso di necessità potrebbe regalare qualche minuto di qualità. Rieti vanta la seconda miglior difesa del campionato per cui – date le caratteristiche degli Amaranto votati alla protezione del proprio canestro – è lecito attendersi una partita con punteggio basso di lotta senza quartiere su ogni pallone.

Palla a due alle 18. Arbitri Wassermann, Tirozzi e Praticò.

Queste le dichiarazioni prepartita di coach Andreazza e Capitan Fantoni

Marco Andreazza: “Incontriamo una squadra in grande fiducia, con grandi ambizioni e che gioca una pallacanestro molto efficace, fatta di grande organizzazione difensiva e gerarchie molto chiare in attacco. Noi siamo in un discreto momento, fatto di due vittorie in casa ed una partita persa alla fine e lottando a Verona. L’aspetto tecnico va di pari passo con quello mentale e fisico in questo tipo di partite. Avremo bisogno di solidità per tutta la durata della gara ed un grande supporto come sempre, del nostro pubblico meraviglioso”.

Tommaso Fantoni: “Rieti, nonostante abbia cambiato un americano, è un’ottima squadra. Lo dimostra il fatto che è la prima in classifica nella fase difensiva. Sarà una partita difficilissima. Avremo bisogno di tutto il supporto del nostro pubblico. Cercheremo di far valere il fattore campo, il potere del nostro palasport”.

