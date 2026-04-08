Bi.Emme Libertas-Sebastiani Rieti 80-72. Gli amaranto ritrovano il sorriso!

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Gli amaranto interrompono la serie nera di quattro sconfitte consecutive (sei nelle ultime sette) con una prova di carattere: decisivo l’ultimo quarto tra difesa, rimbalzi e le giocate di Filloy e Tiby

di Giacomo Niccolini

La Libertas Livorno ritrova il sorriso e lo fa nel momento più delicato della stagione. Al Modigliani Forum gli amaranto superano Rieti 80-72, interrompendo una striscia pesantissima di quattro ko consecutivi (sei nelle ultime sette) e tornando a respirare grazie a una prestazione di cuore, energia e solidità nei momenti decisivi.

La cronaca

Avvio subito acceso, con ritmi alti e tanti contatti: dopo il primo botta e risposta tra data-end=”728″>Hogue e Woodson, è la Libertas a mettere il naso avanti con la tripla di Piccoli e il contropiede di Tiby. Rieti però resta sempre in scia con Udom e impatta grazie ai liberi di Guariglia. Con il passare dei minuti gli amaranto perdono un po’ di fluidità offensiva e pagano alcune palle perse: Perry punisce in transizione e, insieme ai liberi di Hogue e al tap-in di Filoni, costruisce il primo allungo ospite. Il momento più complicato arriva sull’11-17 firmato Palumbo, che costringe coach Andrea Diana al timeout. Nel finale però la Libertas reagisce con Valentini e soprattutto con la tripla sulla sirena di Woodson che vale il 19-21.

Nel secondo quarto Livorno rientra con maggiore energia: Valentini impatta e poco dopo il recupero di Filloy manda a schiacciare Filoni per il nuovo vantaggio. La gara resta equilibrata, ma viene improvvisamente spaccata dalla fiammata di Mian, che con tre triple consecutive e i liberi costruisce un parziale pesante riportando avanti Rieti. La Libertas però non si disunisce: Woodson è glaciale dalla lunetta e tiene a contatto i suoi, mentre la difesa cresce nel finale con una stoppata spettacolare di Lombardi su Palumbo. Nel concitato finale prima arriva la tripla di Filloy dall’angolo, poi Rieti accorcia: si va all’intervallo sul 40-39 per gli amaranto.

Al rientro dagli spogliatoi la Libertas fatica a trovare ritmo e subisce subito l’impatto di Hogue e Perry, scivolando sotto. La reazione passa da Tiby e dai liberi di Lombardi e Penna, con la partita che torna punto a punto. Il quarto è spezzettato, ricco di fischi e di errori da entrambe le parti, ma Livorno trova un momento chiave con l’antisportivo di Mian su Valentini, trasformato in punti preziosi. Nel finale gli amaranto provano l’allungo con Lombardi, protagonista di un canestro più fallo in contropiede che vale il massimo vantaggio (57-52), ma Rieti risponde con i liberi di Piccin e il canestro di Guariglia, tornando a -1. Dopo l’ultimo tentativo da metà campo di Filloy, si arriva all’ultima pausa sul 57-56.

L’ultimo quarto è una battaglia vera. Parte meglio Rieti con la tripla di Mian che vale il nuovo sorpasso, ma la risposta è immediata: gioco da tre punti di Tiby e impatto sempre più importante di Tozzi, che si fa trovare pronto nel pitturato e dall’angolo per riportare avanti la Libertas. Gli amaranto provano a scappare, ma Udom e Hogue tengono in partita gli ospiti fino al 67-67.

Nel momento decisivo però sale in cattedra Filloy: prima recupera palloni fondamentali in difesa, poi a 1’14” dalla fine piazza la tripla del massimo vantaggio (+7) che indirizza definitivamente la gara. Rieti ha l’occasione di rientrare ma spreca dalla lunetta con Hogue, e sull’azione successiva è ancora la Libertas a colpire: Tiby firma la tripla dall’angolo a 36 secondi dalla fine che chiude i conti.

Nel finale c’è spazio solo per la gestione e per gli ultimi liberi: la Libertas controlla, resiste agli ultimi tentativi di Rieti e può finalmente esultare insieme al suo pubblico. Finisce 80-72: una vittoria pesantissima che interrompe la serie negativa e restituisce fiducia e slancio agli amaranto.

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