Bi.Emme Libertas-Urania Milano 102-84. Dominio amaranto! E il sogno continua

Dopo un avvio complicato la squadra di Diana prende il controllo con un attacco scintillante e una difesa che cresce alla distanza. Decisivi Woodson, Tiby e un secondo quarto che indirizza la gara, poi gestita con autorità fino alla festa finale davanti a un Forum caldissimo

Successo netto, meritato e costruito con autorità lungo tutti i quaranta minuti: la Libertas Livorno supera l’Urania Milano 102-84 al Modigliani Forum e stacca il pass per il turno successivo dei play-in, trascinata da un attacco brillante e da un pubblico caldissimo.

L’inizio è però in salita per gli amaranto: Amato apre con una tripla e Sabatini firma lo 0-5 in contropiede, mentre Morse domina nel pitturato trovando anche un gioco da tre punti per il 5-10. La Libertas fatica nei primi possessi, ma reagisce con Tiby, prima vicino a canestro e poi dall’arco. Il sorpasso arriva con Valentini (13-10), in una gara già nervosa tra tecnici e proteste.

Da lì Livorno cambia ritmo: Woodson si accende da fuori, Valentini continua a colpire e Tiby allunga anche dalla lunetta dopo un tecnico alla panchina milanese. Il Modigliani esplode quando Possamai schiaccia su assist di Piccoli per il +7, poi ancora Tiby firma il +10 (28-18). Urania prova a rientrare con Sabatini e Cavallero, ma il primo quarto si chiude sul 33-29.

Nel secondo periodo la Libertas alza il livello difensivo e prova la fuga. Tozzi e Fantoni capitalizzano recuperi e transizioni, Filloy firma il +12 (41-29) costringendo Cardani al timeout, mentre Possamai continua a essere un fattore sotto canestro. Urania resta a contatto con Sabatini e D’Almeida, ma nel finale Livorno piazza l’allungo decisivo: il gioco a due Valentini-Tiby produce punti pesanti e Woodson, con una tripla da distanza siderale, manda le squadre all’intervallo sul 58-42.

Al rientro dagli spogliatoi gli ospiti provano a rientrare: Morse è il più continuo e riporta l’Urania fino al -9 (60-51), approfittando anche di qualche errore amaranto e di un tecnico a Piccoli. È il momento più delicato, ma la Libertas reagisce con maturità: Penna segna dall’angolo, la difesa torna a mordere e i contropiedi producono punti facili. Filloy dall’arco firma il massimo vantaggio (+20), mentre Tiby e Woodson sono impeccabili anche dalla lunetta. Nel finale del terzo quarto si segna soprattutto da tre, ma Livorno resta saldamente avanti sul 78-61.

Nell’ultimo periodo la Libertas controlla senza particolari affanni. Morse continua a trovare punti nel pitturato, ma Filloy apre con un’altra tripla e mantiene il margine sopra le quindici lunghezze. Piccoli e Tiby lavorano a rimbalzo, Woodson colpisce ancora dall’arco e in contropiede per il +19 (91-72) che di fatto chiude la partita con oltre quattro minuti da giocare.

Nel finale c’è spazio per la gestione e per lo spettacolo: Penna e Piccoli infiammano il pubblico, mentre Urania segna con Amato, Sabatini e D’Almeida senza però mai riaprire i giochi. Gli ultimi minuti scorrono tra gli applausi del Modigliani, fino al definitivo 102-84 che fa esplodere la festa amaranto. Una vittoria costruita con qualità offensiva, solidità a rimbalzo e grande intensità nei momenti chiave: la Libertas avanza con pieno merito, spinta da un Modigliani Forum in versione playoff. E il sogno continuna. Domenica tappa a Rimini per continuare l’avventura e agguantare i playoff.

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