Bi.Emme Libertas-Victoria Pesaro 15-8 (5′)

Ultimo impegno della stagione regolare per la Libertas Livorno 1947. Gli Amaranto affrontano al Modigliani Forum la Victoria Libertas Pesaro che in caso di vittoria potrebbe festeggiare la promozione diretta in serie A se e solo se Scafati dovesse perdere sul campo di Rimini

Ultimo impegno della stagione regolare per la Libertas Livorno 1947. Gli Amaranto affrontano al Modigliani Forum la Victoria Libertas Pesaro che in caso di vittoria potrebbe festeggiare la promozione diretta in serie A se e solo se Scafati dovesse perdere sul campo di Rimini. Insomma: sarà una domenica a tinte forti, soprattutto per gli ospiti che si giocano in 40’ la possibilità del ritorno nella massima serie dopo due stagioni. La Libertas invece è sicura del decimo posto e questa partita (palla a due alle 18, arbitri Rudellat, Boscolo e Tallon) è soltanto il prologo alla sfida di play-in in programma mercoledì al Modigliani contro un’avversaria ancora da definire. La squadra di Diana, che non avrà l’acciaccato Filoni – a referto Lombardi – cercherà un successo di prestigio per bissare la larga affermazione della partita di andata. Non è quindi disposta a fare regali, la doppia L. Pesaro invece, ha un solo risultato a disposizione. La squadra di Leka – fortissima – è stata rinforzata a inizio settimana con l’arrivo da Mestre dell’ala forte Simone Aromando che va a consolidare un pacchetto italiano che trova in Tambone il maggiore terminale offensivo. Bucarelli è una guardia di esperienza e talento. Molto interessanti i giovani Bertini e Virginio. Gli stranieri sono ben assortiti. C’è l’esterno Jazz Johnson – che ha iniziato la stagione a Pistoia – ed 4-5 Miniotas, lituano di due metri e sei che tira con ottime percentuali da sotto.

In casa amaranto c’è il forte desiderio di chiudere in bellezza la regular season e di mettere il pensiero sul prima sfida ‘dentro o fuori’ dei play in.

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