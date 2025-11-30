Bi.Emme Service Libertas-Tezenis Verona 78-71. Vittoria di prestigio davanti ad un Macchia caldissimo

Vittoria importantissima per la Libertas davanti ad un PalaMacchia infuocato. La doppia L vince di forza e carattere mettendo a segno un terzo quarto da grande squadra toccando anche il +20 (70-50). Livorno aggancia in classifica gli scaligeri a quota 20 al secondo posto in graduatoria

Avvio complicato per la Libertas, che nei primi minuti fatica a trovare il ritmo e vede la Tezenis approfittare delle troppe imprecisioni amaranto. L’equilibrio iniziale (2-0 Woodson, poi Zampini e ancora Woodson per il 4-2) lascia presto spazio agli ospiti, trascinati dall’energia di Zampini e dalla fisicità di Poser. Verona scappa fino al +7 (6-13) mentre la Libertas fatica a costruire tiri puliti e chiude il primo quarto sotto 11-16, dopo aver sprecato anche due liberi con Smith.

Nel secondo periodo la partita si accende. Valentini apre con la prima tripla amaranto (14-18) e Filloy, con un recupero e appoggio in solitaria, rimette tutto in equilibrio sul 18-18. La Tezenis però risponde colpo su colpo: Fantoni e la tripla veronese valgono il 20-21, poi Baldi Rossi torna protagonista dalla lunetta. La Libertas ribalta ancora con la bomba di Filloy (23-21), ma gli ospiti restano sempre lì e con continuità si riportano avanti.

Il momento più caldo del quarto arriva al 15’: Woodson piazza una tripla pesante che fa esplodere il PalaMacchia (26-27), ma Verona risponde immediatamente con Spanghero. Poser continua a colpire da sotto e Zampini, il più costante dei gialloblù, firma il nuovo allungo (27-34), costringendo la panchina amaranto al timeout. Nel finale Bolpin e Tozzi si scambiano due canestri rapidi. Poi uno sfondamento che grida vendetta fischiato a Woodson. La LL si fa sotto 31-36. Poi è Piccoli che con una bomba allo scadere riaccorcia e mette la Libertas sui binari: 36-38. Intervallo.

Terzo quarto: la Libertas ribalta l’inerzia e accende il PalaMacchia – Il rientro dagli spogliatoi è tutto amaranto: Piccoli e Woodson rispondono subito al primo canestro di Verona e Tiby, dalla lunetta, rimette la Libertas in parità (40-40). L’equilibrio dura poco, perché Baldi Rossi firma il nuovo vantaggio ospite, ma è solo il preludio alla riscossa livornese. Tiby completa un gioco da tre punti che riporta avanti i padroni di casa (44-43), dando il via alla fase più travolgente del match.

La Libertas spinge sull’acceleratore, Verona si scompone e il PalaMacchia diventa una bolgia: il 49-43 nasce da un’azione corale sotto canestro chiusa da Woodson, che costringe gli ospiti al timeout. È solo l’inizio. Valentini piazza una tripla spettacolare (52-43), Woodson spara un’altra bomba pesantissima (55-43) e Filoni, in contropiede, schiaccia il +14 che fa tremare gli spalti (57-43). È dominio amaranto.

Verona interrompe il blackout con Bolpin (57-46), ma la Libertas non si ferma: Woodson risponde subito, poi nel finale regala un’altra magia cadendo all’indietro sulla sirena dei 24 secondi, una tripla che manda il pubblico in estasi. Gli ospiti provano a tenere il passo con Spanghero, ma il terzo quarto si chiude con gli amaranto salesiani in completo controllo dell’inerzia e con il PalaMacchia in delirio.

Ultimo quarto: la Libertas resiste all’ultimo assalto e chiude una vittoria pesantissima – L’ultimo periodo si apre nel migliore dei modi per la Libertas: Filloy continua a ispirare i compagni, Smith schiaccia il +15 (70-55) e Tozzi – su assist meraviglia dello stesso Filloy – firma il +20 (70-50) che manda in visibilio il PalaMacchia. Verona prova a non affondare con la tripla di Zampini, ma gli amaranto rispondono subito e tengono saldo il margine grazie alla freddezza di Smith e Woodson dalla lunetta.

La partita sembra in controllo, ma a metà quarto la Libertas rischia di complicarsi la serata: una doppia palla persa in uscita riapre una piccola finestra per Verona, che accorcia fino al 72-63 e obbliga la panchina amaranto al timeout. Al rientro, però, è ancora Woodson – trascinatore assoluto – a rimettere distanza tra le due squadre, mentre Tiby ristabilisce il +13 (76-63) che fa tornare a respirare tutto il palazzetto.

Nel finale Verona ci prova con una serie di viaggi in lunetta, ma sbaglia troppo: Zampini fa 0/2 nei momenti chiave e Poser non riesce a ricucire davvero. La Libertas invece resta lucida, gestisce il cronometro e con Filloy e Piccoli dalla lunetta mantiene il vantaggio anche negli ultimi secondi. L’ultima fiammata veronese – una tripla a -5” – non cambia la storia del match.

Piccoli chiude con l’1/2 dalla lunetta e il PalaMacchia esplode: vince la Libertas, 78-71, al termine di un secondo tempo di enorme carattere e con un terzo quarto dominante che ha indirizzato la sfida.

Condividi:

Riproduzione riservata ©