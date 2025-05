Bi.Emme Service Volley Livorno: finale playoff, le gialloblù cercano l’impresa a Empoli

Torna in campo, sabato 24 maggio, inizio alle 21, la Bi.Emme Service Volley Livorno per la finale di ritorno dei playoff promozione. Le gialloblù di coach D’Alesio saranno impegnate a Empoli contro le padrone di casa della Timenet per ribaltare il risultato dell’andata e salire di categoria. Dopo la sconfitta al tie-break del PalaFollati in Banditella di settimana scorsa, a Melosi e compagne non resta altra strada che andare a vincere in trasferta per chiudere la questione a proprio vantaggio. In caso di successo per 3-0 o 3-1, la Bi.Emme Service volerebbe in Serie B2, mentre in caso di affermazione per 3-2 da parte delle gialloblù sarebbe necessario il golden set con arrivo a 15 punti per decretare la vincitrice del doppio confronto. Mentre, se la Timenet dovesse ripetersi, per il Volley Livorno si aprirebbero le porte dello spareggio contro una tra McDonald’s Volley Porcari e Astra Chiusure Lampo, con Porcari che ha vinto l’andata per 3-1.

Sabato scorso contro Empoli, la Bi.Emme Service ha giocato una partita di alti e bassi, con l’inerzia della gara che è passata dalle mani di una squadra all’altra in diverse occasioni prima che la Timenet scattasse in avanti per conquistare il successo in cinque set. «Le finali – ha commentato coach D’Alesio – sono sempre difficili. Empoli è una squadra fortissima. Abbiamo approcciato la partita molto bene, forse abbiamo regalato un po’ troppi punti diretti nel primo set e non puoi concedere così tanto quando affronti avversari di questo livello. Peccato per come siamo rientrate in campo nel quarto set, avanti 2-1 dovevamo giocare con un altro spirito, invece le ragazze sono state un po’ remissive».

Cosa servirà alla Bi.Emme Service per tornare a Livorno con la vittoria in tasca? «Dovremo cercare – ha risposto coach D’Alesio – di riuscire a gestire meglio il piano e aggredire Empoli fin da subito. Sono sicuro che sarà un’altra partita intensa e bellissima. Speriamo di divertirci».

